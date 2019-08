Sofia Ennaoui na milę i Marcin Krukowski w rzucie oszczepem to polscy lekkoatleci, którzy w niedzielę wystąpią w mityngu Diamentowej Ligi w Birmingham. Jako tzw. zając bieg na 800 m poprowadzi Aneta Lemiesz. To przedostatnie zawody przed finałami tegorocznego cyklu.

Wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 m Ennaoui bardzo późno zaczęła sezon. Walczyła z kontuzją i postanowiła nie spieszyć się z powrotem na bieżnię. Jak już jednak się zdecydowała, to pojawiła się w wielkim stylu. Od razu wypełniła minimum PZLA na jesienne mistrzostwa świata i ze spokojem mogła wrócić na... zgrupowanie. Później odniosła trzy zwycięstwa z rzędu, w tym bardzo ważne w trakcie drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy.

Teraz zadanie będzie miała nieco trudniejsze, bo przyjdzie jej się zmierzyć ze światową czołówką i na nieco innym dystansie, bo jednej mili. Biorąc jednak pod uwagę możliwości i formę Ennaoui kibice mogą spodziewać się ataku na rekord Polski. Już przed rokiem w Londynie niewiele zabrakło. Wówczas uzyskała czas 4.23,34, co jest rezultatem zaledwie o 0,26 s słabszym od najlepszego w historii wyniku Anny Brzezińskiej z 1993 roku.

Do światowej czołówki przebija się też Krukowski. Najlepszy polski oszczepnik coraz częściej zapraszany jest do prestiżowych mityngów Diamentowej Ligi. To zasługa stabilizacji formy na niezłym poziomie. Na razie trudno mu jeszcze nawiązać walkę z zawodnikami, którzy rzucają pod 90 metrów, ale przestał być także tłem dla najlepszych. Jak sam zapewnia - na swój najdłuższy w tym sezonie rzut jeszcze czeka.

Specjalistką od prowadzenia biegów stała się Lemiesz. Tym razem poproszono ją o odpowiednie narzucenie tempa zawodniczkom, które będą rywalizować na 800 m.

Mityng Diamentowej Ligi odbędzie się po niemal miesięcznej przerwie. W tym czasie na wielu stadionach odbyły się mistrzostwa krajów. Zdecydowana większość lekkoatletów zdecydowała się na cięższe treningi, ostatnie mocniejsze akcenty przed najważniejszą częścią sezonu, którego zwieńczeniem będą jesienne mistrzostwa świata w Dausze. Dlatego też teraz jeszcze trudno będzie ocenić prawdziwą dyspozycję poszczególnych lekkoatletów. Ta powinna wzrastać pod koniec sierpnia.

To będzie przedostatni już mityng Diamentowej Ligi przed finałami cyklu. Ostatnie zawody "eliminacyjne" odbędą się 24 sierpnia w Paryżu. W tym samym dniu w Radomiu zaplanowane są mistrzostwa Polski.

