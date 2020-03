Diamentowa Liga. Trzy kolejne mityngi odwołane

Trzy kolejne mityngi Diamentowej Ligi zostały odwołane z powodu szerzącego się koronawirusa. Lekkoatleci nie wystąpią w Sztokholmie (24 maja), Neapolu (28 maja) i Rabacie (31 maja). Organizatorzy zapewnili, że pracują już nad alternatywnym kalendarzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Sofia Ennaoui: Trzymanie sportowców w niepewności to było szaleństwo. Wideo INTERIA.TV

Wcześniej odwołano mityngi w Dausze i dwa w Chinach, a zawody z Rzymu zostały przeniesione do Neapolu. Teraz się okazało, że ich w ogóle nie będzie.



Na oficjalnej stronie najbardziej prestiżowego cyklu mityngów poinformowano, że decyzja została podjęta po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powodem jest szczerzący się na całym świecie koronawirus, który powoduje także znaczne utrudnienia w poruszaniu.



"Najważniejsze dla nas jest teraz zdrowie lekkoatletów. Obecna sytuacja nie pozwala nawet na regularne i odpowiednie przygotowanie się do sezonu" - napisano w oświadczeniu.



Zapewniono także, że trwają pracę nad stworzeniem alternatywnego kalendarza, który umożliwi zawodnikom rywalizację na najwyższym światowym poziomie, o ile pozwoli na to sytuacja na świecie.



"Intensywnie pracujemy z lekkoatletami, menedżerami, mediami, sponsorami, federacjami i lokalnymi organizatorami, żeby stworzyć nowe możliwości dla Diamentowej Ligi" - napisano.



Pierwotnie cykl miał się składać z 15 mityngów i zacząć 17 kwietnia w Dausze. Po odwołaniu pierwszych sześciu zawodów, kolejny zaplanowany jest na 7 czerwca w amerykańskim Eugene. Obecnie wydaje się mało realne, by lekkoatleci mogli tam polecieć. W USA liczba zakażonych rośnie w dużym tempie. Dotychczas poinformowano o ponad 85 tys. przypadków (ponad 540 tys. na całym świecie).



Wielu sportowców nie jest w stanie normalnie trenować, ponieważ zamknięte są siłownie, hale, stadiony.

Reklama