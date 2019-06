Marcin Lewandowski czasem 3.52,34 poprawił o ponad trzy sekundy 43-letni rekord Polski na milę i sensacyjnie wygrał prestiżowy bieg podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo. Minimum na igrzyska w skoku o tyczce (5,81) wypełnił Piotr Lisek, który był drugi.

Do tej pory rekord kraju należał od 1976 roku do Bronisława Malinowskiego i wynosił 3.55,40. Lewandowski już przed czwartkowym startem zapowiadał, że chce go zaatakować, ale dzień wcześniej rywalizował na 800 m w 1. Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Wydawało się mało prawdopodobne, że uda mu się w tak krótkim czasie zregenerować, tym bardziej że czekała go jeszcze podróż do Norwegii.

Lewandowski, który specjalizuje się na dystansie 1500 m, popisał się znakomitym finiszem. Jeszcze 200 m przed metą był czwarty. Po raz pierwszy od 2008 roku Europejczyk wygrał w Oslo rywalizację na milę. Ten bieg rozgrywany jest zawsze na zakończenie mityngu, a w tym roku gospodarze liczyli na zwycięstwo najmłodszego z klanu braci Ingebrigtsenów - Jakoba. Norweg ostatecznie był piąty - 3.53,04.

Zgodnie z zasadami IAAF Lewandowski, trenujący ze swoim bratem Tomaszem, wypełnił w czwartek także minimum na mistrzostwa świata na dystansie 1500 m.

"Zwyciężyć w takim biegu wiele dla mnie znaczy i naprawdę jestem nadal w ciężkim treningu. Nie spodziewałem się, że uda się wygrać. Dzisiaj będę świętować nie tylko swoje urodziny, ale i ten triumf. Cieszę się, że nadal mogę liczyć na swoją szybkość" - skomentował Lewandowski, który w czwartek skończył 32 lata.

Emocjonujący był także konkurs tyczkarzy. Na drugim miejscu zakończył go Lisek, który wynikiem 5,81 wypełnił minimum na przyszłoroczne igrzyska w Tokio. Wygrał Amerykanin Sam Kendricks - 5,91. Po raz pierwszy w tym sezonie w Europie pokazał się kibicom mistrz świata, lider tegorocznej tabeli wyników Armand Duplantis. Szwed był czwarty - 5,81, a na piątym miejscu został sklasyfikowany Paweł Wojciechowski - 5,71.

Rewelacyjnie zaprezentował się Karsten Warholm, który czasem 47,33 poprawił rekord Europy w biegu na 400 m ppł. To trzynasty wynik wszech czasów. Norweg zdeklasował rywali. Drugi na mecie Irlandczyk Thomas Barr miał 49,11, a szósty rywalizację zakończył Patryk Dobek - 49,80.

W czwartek w Oslo padło sześć najlepszych tegorocznych wyników na świecie. Jako jedyny granicę 10 sekund na 100 m złamał Amerykanin Christian Coleman - 9,85. Ponadto liderami tabel zostali: na milę Lewandowski; na 3000 m Etiopczyk Selemon Barega - 7.32,17; na tym samym dystansie, ale z przeszkodami - Kenijka Norah Jeruto - 9.03,71; w skoku wzwyż Rosjanka, startująca pod neutralną flagą mistrzyni świata Maria Lasickiene - 2,01; w trójskoku mistrzyni olimpijska Kolumbijka Caterine Ibarguen - 14,79.

Dopiero dziewiąta była mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba. Zawodniczka lubelskiego klubu ma trudny sezon - zimą nabawiła się kontuzji i musiała dużą część treningów odpuścić. To mocno odbija się na wynikach, ale ona sama wierzy, że jeszcze przyjdzie w tym sezonie czas na osiąganie dalszych odległości. W czwartek pchnęła 17,79, a wygrała Chinka Gong Lijiao - 19,51.

Poza ścisłym finałem (dziewiąty) był także najlepszy polski oszczepnik Marcin Krukowski. Zawodnikowi Warszawianki w pierwszej próbie zmierzono 78,19 i już tego nie poprawił. Wygrał Niemiec Johannes Vetter - 85,27, który oddał jedynie dwa rzuty i zrezygnował z kolejnych prób z powodu bólu nogi.

Bieg na 400 m ppł zdominowały Amerykanki. Najszybsza okazała się zaledwie 19-letnia Sydney McLaughlin - 54,16, która nieoczekiwanie pokonała liderkę światowej listy tegorocznych wyników Dalilah Muhammad - 54,35.

"Uderzyłam w pierwszy płotek i dlatego pierwsza połowa dystansu nie wyglądała najlepiej. Na szczęście udało się później wrócić do biegu, a końcówka jest zawsze moją mocną stroną" - powiedziała triumfatorka.

Na krótszym "płotkarskim" dystansie 100 m najszybsza była także Amerykanka, Christina Clemons - 12,69.

Poza klasyfikacją Diamentowej Ligi odbyły się biegi na 800 m. Wśród mężczyzn startował Michał Rozmys, który szuka okazji do wypełnienia minimum na jesienne mistrzostwa świata w Dausze. Polakowi się to na razie nie udało - w Oslo był trzeci czasem 1.46,71. Zwyciężył Portorykańczyk Ryan Sanchez - 1.46,34. Wśród kobiet triumfowała reprezentantka Ugandy Halimah Nakaayi - 2.01,93.

W biegu na 200 m najszybsza była wracająca po kontuzji Holenderka Dafne Schippers - 22,56.

Kolejny mityng Diamentowej Ligi odbędzie się w niedzielę w Rabacie.