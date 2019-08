Marcin Krukowski rzucił oszczepem 81,02 i zajął piąte miejsce w mityngu Diamentowej Ligi w Birmingham. Bieg na milę nie wyszedł Sofii Ennaoui. Wicemistrzyni Europy na 1500 m zajęła w niedzielę dopiero 13. miejsce czasem 4.45,69.

Rewelacyjny rezultat - 4.21,11 uzyskała Konstanze Klosterhalfen. To rekord mityngu i Niemiec. - To moje pierwsze zwycięstwo w mityngu Diamentowej Ligi. Warunki nie były najlepsze, bo dziś mocno wiał wiatr, ale i tak udało mi się powalczyć o dobry czas. Teraz wracam na zgrupowanie do Sankt Moritz i dalej przygotowuję się do mistrzostw świata - skomentowała.

Silny wiatr był sporą przeszkodą dla oszczepników. Konkurs płatał figle i nieoczekiwanym zwycięzcą został reprezentant Tajwanu Chao-Tsun Cheng - 87,75. Krukowski najlepszy rzut miał w ostatniej, szóstej kolejce.

Bardzo ciekawy był konkurs skoku w dal. W najlepszej trójce znalazły się aż dwie wieloboistki. Wygrała Belgijka Nafissatou Thiam - 6,86, która poprawiła rekord kraju i jednym centymetrem pokonała utytułowaną Serbkę Ivanę Spanovic oraz Brytyjkę Katarinę Johnson-Thompson.

- To dla mnie wspaniały konkurs i jestem bardzo zadowolona. Tym bardziej, że wszystkie pozostały próby były też bardzo udane. To daje mi więcej pewności siebie - przyznała Thiam.

Do swojej dawnej formy trudno jest wrócić mistrzyni olimpijskiej, świata i Europy w rzucie dyskiem Chorwatce Sandrze Perković. W niedzielę była trzecia wynikiem 63,80 i przegrała z dwoma Kubankami - Yaime Perez (64,87) i Denią Caballero (64,59).

- Nie jestem dzisiaj zadowolona z rezultatu, jaki osiągnęłam. Muszę przeprosić kibiców, bo na rozgrzewce prezentowałam się lepiej niż w konkursie. Na szczęście do mistrzostw świata jest jeszcze sporo czasu i muszę popracować nad techniką - przyznała Perković.

Po raz kolejny dobrą formę udowodnił mało utytułowany zawodnik z Ugandy - Ronald Musagala, który wygrał rywalizację na 1500 m czasem 3.35,12. Kenijki zdominowały bieg na 3000 m z przeszkodami. Zwyciężczyni Beatrice Chepkoech wynikiem 9.05,55 poprawiła rekord mityngu.

Nieoczekiwanym finiszem na 800 m wygrał Irlandczyk Mark English - 1,45,94. Drugie zwycięstwo w ciągu tygodnia odniosła w skoku o tyczce Greczynka Katerina Stefanidi. Mistrzyni olimpijska, świata i Europy jako jedyna nie strącila poprzeczki zawieszonej na 4,75. Z kolejnych prób zrezygnowała z powodu zbyt silnego wiatru.

Jamajczycy triumfowali w biegu na 110 m ppł - Omar McLeod - 13,21 oraz na 400 m - Akeem Bloomfield - 45,04. Na 100 m na mecie pierwsi zameldowali się Niemka Tatiana Pinto - 11,15 i kolejny Jamajczyk Yohan Blake - 10,07.

Niepokonana na 200 m pozostaje reprezentantka Wysp Bahama, specjalistka od dystansu dwa razy dłuższego Shaunae Miller-Uibo - 22,24. Amerykanka Ajee Wilson była z kolei najszybsza na 800 m - 2.00,76.

Nieoczekiwanie konkurs skoku wzwyż wygrał Australijczyk Brandon Starc - 2,30. W wyrównanej stawce zawodniczek na 100 m ppł triumfatorką została Jamajka Danielle Williams, która wynikiem 2,46 wyrównała rekord mityngu.

Kolejne zawody cyklu Diamentowej Ligi odbędą się 24 sierpnia w Paryżu. Będzie to ostatni mityng, w którym będzie można zakwalifikować się do finału. Zdjęcie Sofia Ennaoui /ADAM NURKIEWICZ /Getty Images

Wyniki lekkoatletycznego mityngu Diamentowej Ligi w Birmingham:

kobiety

100 m

1. Tatjana Pinto (Niemcy) 11,15

2. Dezerea Bryant (USA) 11,21

3. Teahna Daniels (USA) 11,24

200 m

1. Shaunae Miller-Uibo (Wyspy Bahamy) 22,24

2. Dina Asher-Smith (W. Brytania) 22,36

3. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamajka) 22,50

800 m

1. Ajee Wilson (USA) 2.00,76

2. Lynsey Sharp (W. Brytania) 2.01,09

3. Raevyn Rogers (USA) 2.01,40

mila

1. Konstanze Klosterhalfen (Niemcy) 4.21,11



2. Gabriela Debues-Stafford (Kanada) 4.22,47

3. Eilish McColgan (W. Brytania) 4.24,71

...

13. Sofia Ennaoui (Polska) 4.45,69

100 m ppł

1. Danielle Williams (Jamajka) 12,46

2. Kendra Harrison (USA) 12,66

3. Tobi Amusan (Nigeria) 12,71

3000 m z przeszkodami

1. Beatrice Chepkoech (Kenia) 9.05,55

2. Celliphine Chespol (Kenia) 9.06,76

3. Mutile Yavi (Bahrajn) 9.07,23

w dal

1. Nafissatou Thiam (Belgia) 6,86

2. Ivana Spanovic (Serbia) 6,85

3. Katarina Johnson-Thompson (W. Brytania) 6,85

tyczka

1. Katerina Stefanidi (Grecja) 4,75

2. Alysha Newman (Kanada) 4,65

3. Yarisley Silva (Kuba) 4,65

dysk

1. Yaime Perez (Kuba) 64,87

2. Denia Caballero (Kuba) 64,59

3. Sandra Perković (Chorwacja) 63,80

mężczyźni

100 m

1. Yohan Blake (Jamajka) 10,07

2. Adam Gemili (W. Brytania) 10,07

3. Michael Rodgers (USA) 10,09

400 m

1. Akeem Bloomfield (Jamajka) 45,04

2. Obi Igbokwe (USA) 45,53

3. Matthew Hudson-Smith (W. Brytania) 45,55

800 m

1. Mark English (Irlandia) 1.45,94

2. Alfred Kipketer (Kenia) 1.46,10

3. Elliot Giles (W. Brytania) 1.46,27

1500 m

1. Ronald Musagala (Uganda) 3.35,12

2. Stewart McSweyn (Australia) 3.35,21

3. Craig Engels (USA) 3.35,51

110 m ppł

1. Omar McLeod (Jamajka) 13,21

2. Freddie Crittenden (USA) 13,31

3. Xie Wenjun (Chiny) 13,43

wzwyż

1. Brandon Starc (Australia) 2,30

2. Ilja Iwaniuk (neutralna flaga/Rosja) 2,23

3. Mathew Sawe (Kenia) 2,23

oszczep

1. Chao-Tsun Cheng (Tajwan) 87,75

2. Jakub Vadlejch (Czechy) 85,78

3. Magnus Kirt (Estonia) 85,29

4. Andreas Hofmann (Niemcy) 82,47

5. Marcin Krukowski (Polska) 81,02