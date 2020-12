Diamentowa Liga. Najlepsi lekkoatleci wracają do Eugene

Ogłoszenie kalendarza 2021 Wanda Diamond League wiąże się z powrotem na historyczny obiekt. Po przebudowie, lekkoatletów gościć będzie "Hayward Field at the University of Oregon". Tak brzmi oficjalna i zalecana przez organizatorów nazwa stadionu w Eugene w stanie Oregon.

Przerwa w używaniu obiektu trwała dwa lata. Najpierw spowodowana była renowacją obiektu pod kontem MŚ w lekkoatletyce, a później pandemią koronawirusa. Mistrzostwa świata początkowo zaplanowane były na 2021 rok, ale ostatecznie odbędą się w dniach od 15 do 24 lipca 2022. Lipcowy termin jest ukłonem wobec europejskiej federacji lekkoatletycznej, bowiem w sierpniu mają się odbyć mistrzostwa Europy w Monachium.

Stała pojemność Hayward Field będzie wynosiła ponad 12 tysięcy widzów. Na duże imprezy, takie jak MŚ, obiekt będzie mógł znacząco zwiększyć tę liczbę. Pierwszy rząd umieszczono na poziomie bieżni, aby stworzyć dla kibiców wrażenie większego obcowania z dużym wydarzeniem.

Mityng Diamentowej Ligi (Nike Prefontaine Classic) w nadchodzącym sezonie odbędzie się Eugene 20 i 21 sierpnia. Dodatkowo Hayward Field otrzymał prawa do organizacji akademickich mistrzostw Stanów Zjednoczonych od 2024 do 2027 roku. To oznacza, że począwszy od przyszłego roku miasto w stanie Oregon będzie gościło sześć (bo również w 2021 i 2022 roku) z następnych siedmiu NCAA Championships.

