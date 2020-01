Diamentowa Liga. Mityng w Neapolu zamiast w Rzymie

Zaplanowany na 28 maja mityng w Rzymie, zaliczany do prestiżowej Diamentowej Ligi, został przeniesiony do Neapolu - poinformowała włoska federacja lekkoatletyczna. Stadion Olimpijski w stolicy będzie już wtedy w fazie przygotowań do piłkarskich mistrzostw Europy.

Zawody we Włoszech będą piątym z 14 etapów Diamentowej Ligi, która rozpocznie się 17 kwietnia w Dausze. W Neapolu rywalizacja odbywać się będzie na stadionie San Paolo, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa piłkarski wicemistrz kraju - Napoli.

Mityng Pietro Mennei odbywa się regularnie od 1980 roku i dopiero po raz czwarty zorganizuje go inne miasto niż Rzym.



W 1988 roku stolicę zastąpiła Werona, rok później - Pescara, a w 1990 - Bolonia. Wówczas także "winowajcą" był futbol - Stadion Olimpijski przechodził modernizację przed mistrzostwami świata.

W Rzymie odbędą się cztery spotkania Euro 2020, w tym mecz otwarcia 12 czerwca.

Zdjęcie Piotr Lisek / AFP

Terminy mityngów Diamentowej Ligi w 2020 roku:

17 kwietnia - Dauha

10 maja - Chiny (dokładna lokalizacja zostanie jeszcze ustalona)

16 maja - Szanghaj

24 maja - Sztokholm

28 maja - Neapol

31 maja - Rabat

7 czerwca - Eugene

11 czerwca - Oslo

13 czerwca - Paryż

4 lipca - Londyn

10 lipca - Monako

16 sierpnia - Gateshead

20 sierpnia - Lozanna

4 września - Bruksela

11 września - Zurych - finał