Czworo Polaków - Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 m i Marcin Krukowski w rzucie oszczepem wystąpią w czwartek w Zurychu w pierwszym z dwóch finałów Diamentowej Ligi. Zwycięstwo warte jest 50 tys. dolarów.

Wydaje się, że największe szanse na zwycięstwo z Polaków ma Lisek. W ostatnich dniach jednak wiele się w jego życiu zmieniło - został po raz pierwszy ojcem. Jego żona Aleksandra (była tyczkarka) urodziła córeczkę.

Te emocje mogą też przełożyć się na dyspozycję sportową. Jak mówi jeden z psychologów - może dostać przysłowiowego "kopa", ale może też zaliczyć spadek formy. Trudniej będzie mu bowiem o odpowiednią koncentrację i skupienie myśli na walce o trofeum.

Lisek nie startował już w ostatnich tygodniach, bo w Szczecinie oczekiwał narodzin dziecka. Dostał nawet pozwolenie od PZLA, by nie przyjeżdżać na mistrzostwa Polski do Radomia. Do Zurychu się jednak wybiera i będzie walczyć o końcowe zwycięstwo.

Taki sam plan ma Wojciechowski, który także emocjonalnie jest w trudnej sytuacji. Jego trener Wiesław Czapiewski jest ciężko chory i nie może uczestniczyć we wszystkich treningach. Na razie zawodnik bydgoskiego Zawiszy radzi sobie dobrze i ma formę zwyżkującą, co pokazały mistrzostwa kraju. Wygrał wynikiem 5,71.

W Szwajcarii, żeby liczyć się w konkursie, będzie trzeba skakać znacznie wyżej. Tym bardziej, że nie zabraknie nikogo ze światowej czołówki. To będzie już przedsmak tego, co będzie czekać tyczkarzy w Dausze, gdzie za miesiąc rozpoczną się mistrzostwa globu.

W tym sezonie trzech zawodników ma wynik 6 metrów lub lepszy. W tym gronie jest Lisek, który rekord kraju wyśrubował do 6,02.

W ciężkim treningu nadal jest Święty-Ersetic. Mistrzyni Europy w biegu na 400 m nie jest wymieniana w gronie faworytek, ale już miejsce w finałowej stawce Diamentowej Ligi jest sporym sukcesem. Ona chce jednak więcej i zamierza pokazać, że jest w stanie nawiązać walkę.

Tym bardziej, że ma coś także sobie do udowodnienia. Zajęcie trzeciego miejsca w krajowym czempionacie zabolało ją, choć głośno o tym nie mówiła. W Zurychu na starcie stanie sześć zawodniczek, które w tym sezonie biegały poniżej 51 sekund.

Zakwalifikowanie się do finału Diamentowej Ligi jest też sukcesem Krukowskiego. Od kilku lat zawodnik Warszawianki stara się na stałe zagościć w światowej elicie oszczepników, ale różnie mu wychodzi. Wydaje się, że jak na razie ma najlepszy sezon w karierze, a na pewno najbardziej równy. Jeśli warunki będą sprzyjające, to na pewno jest w stanie sprawić niespodziankę, choć by wygrać będzie trzeba osiągać wyniki w granicach 90 metrów.

Pierwsza konkurencja mityngu zostanie - tradycyjnie już - rozegrana dzień wcześniej w hali dworca głównego w Zurychu. Tym razem odbędzie się tam damska tyczka.

Z perspektywy polskiego kibica ciekawą konkurencją powinien być bieg na 800 m mężczyzn. Wprawdzie Adama Kszczota, który obecnie jest na zgrupowaniu w Zakopanem, nie będzie, ale warto spojrzeć na jego rywali w kontekście walki o medal mistrzostw świata.

Bieg może być bardzo szybki, bo trudno przypuszczać, żeby ktokolwiek liczył tu na przypadek. Faworytem wydaje się być reprezentant Dżibuti Nijel Amos, choć on wraca do rywalizacji po kontuzji oraz Kenijczyk Ferguson Rotich.

Kolejną niespodziankę w postaci rekordu Europy może sprawić w biegu na 400 m ppł Norweg Karsten Warholm. Jego wyniki w tym sezonie są imponujące. Ale warto zwrócić uwagę także na Amerykanina Rai Benjamina, który ma czas 47,16, czyli jedynie o 0,04 s gorszy.

Początek czwartkowych konkurencji o 18.15. Drugi z finałów Diamentowej Ligi odbędzie się 6 września w Brukseli.