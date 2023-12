Lekkoatleci nie chcą Rosjan i Białorusinów

- Uważam, że międzynarodowe federacje powinny podejmować decyzje, które ich zdaniem leżą w interesie ich sportów. I tak postanowił nasz Komitet. Być może zobaczycie (w Paryżu) sportowców z Rosji i Białorusi, ale nie w lekkiej atletyce. Jest to stanowisko, które się nie zmieni i które zostało przyjęte przez naszych członków niemal jednomyślnie - dodał.

Brytyjczyk podkreślał przede wszystkim to, że nie jest to decyzja jednej osoby, czyli jego osobiście. - Podjęliśmy ją kolegialnie tak jak zawsze to robimy - dodał.