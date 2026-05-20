Decydowały dwie setne, mistrz Polski kontra mistrz Europy. Problem na mecie

Polska lekkoatletyka już wkrótce może stać płotkami - to wniosek choćby z ostatnich halowych mistrzostw świata. Jakub Szymański wywalczył w nich złoto, Pia Skrzyszowska - brąz. O ile sprinterka z Warszawy potrafiła dotąd tę świetną skuteczność z dystansu 60 metrów przełożyć na stadionową setkę, to już Szymański - niekoniecznie. A ma potencjał, by dystans 110 metrów pokonywać w granicach 13.10 s. I sam uważa, że będzie w stanie wkrótce to uczynić.

A przypomnijmy, że rekord Polski, który współdzieli z Damianem Czykierem, wynosi 13.25.

Obaj nasi znakomicie płotkarze ostatni czas spędzili w hiszpańskiej miejscowości Denia - tam szlifowali formę. - Wykonaliśmy kawał dobrej roboty w świetnej atmosferze - pisał Czykier w swoich mediach społecznościowych. O ile na pierwszy start Szymańskiego musimy jeszcze nieco ponad tydzień poczekać, nastąpi w Bydgoszczy, to starszy z naszych reprezentantów od razu ruszył do Savony.

W tamtejszym mityngu, mającym rangę World Athletics Continental Tour - Bronze, był jednym z trojga reprezentantów Polski. Obok kulomiota Konrada Bukowieckiego oraz biegającej na 400 m przez płotki Anny Gryc.

Pierwszy start Damian Czykiera w nowym sezonie.O miejscu na podium decydowały dwie setne sekundy

Czykierowi w ostatnich latach zdarzało się zaczynać sezon bardzo szybko, dwa lata temu było to nawet 13.27 s w Warszawie, to później brakowało kontynuacji na tym poziomie w dalszej części sezonu. Choć rok temu to w sierpniu cieszył się z zaskakującego tytułu mistrza Polski - pokonał Jakuba Szymańskiego.

A dziś stanął na torze obok gwiazd: mistrza Europy z Monachium z 2022 roku Aciera Martineza z Hiszpanii oraz mistrza Europy z 2024 roku z Rzymu - Lorenzo Simonelliego. Ten drugi w sierpniu będzie bronił w Birmingham tytułu. A Czykier musi najpierw wywalczyć minimum, by uzyskać pewność startu, choć w rankingu European Athletics jest odpowiednio wysoko. Europejska federacja wyznaczyła je na 13.40 s, a PZLA - na 13.47 s. Dziś była pierwsza okazja, choć już po biegu okazało się, że nawet lepszy czas nic by tu nie dał.

Damian Czykier Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency AFP

Czykier miał dość kiepską reakcję startową (0.187 s), ale na metę wpadł niemal równo z Simomellim. Włoch uzyskał czas 13.61 s, Polak - 13.63 s. Wystarczyło to do trzeciego i czwartego miejsca, bo szybsi byli Martinez (13.34 s) oraz Francuz Roman Lecoeur (13.41 s). Polak pokonał zaś m.in. rekordzistę Senegalu Louisa Francoisa Mendy'ego, którego życiówka to 13.18 s. A niedawno wygrał mityng we Florencji z czasem 13.37 s

Problemem, aby wyniki mogły zostać wpisane do tabel, okazał się jednak wiatr - wiał w plecy z mocą +2,2 m/s. Czyli o dwie dziesiąte za mocno. Co nie zmienia faktu, że na tle asów Czykier zaprezentował się dobrze.

Dla płotkarza Podlasia Białystok celem jest start w Birmingham - to mogą być jego piąte mistrzostwa Europy. Dwukrotnie zajmował czwartą pozycję, czwarty był też w szalonym biegu finałowym w MŚ w Eugene (2022).

Damian Czykier Rafał Oleksiewicz materiały prasowe





