Decydowały dwie setne, mistrz Polski kontra mistrz Europy. Problem na mecie
Polscy płotkarze, w tym Jakub Szymański i Damian Czykier, spędzili ostatnie dni w Hiszpanii, tam skończyli zgrupowanie. Ten drugi od razu sprawdził formę, ruszył do Savony na mityng, w którym obsada w rywalizacji na 110 m przez płotki była wyśmienita; startowali m.in. dwaj mistrzowie Europy. Z tym drugim, Lorenzo Simonellim, 33-latek z Białegostoku stoczył na finiszu walkę. Różniły ich zaledwie dwie setne sekundy.
Polska lekkoatletyka już wkrótce może stać płotkami - to wniosek choćby z ostatnich halowych mistrzostw świata. Jakub Szymański wywalczył w nich złoto, Pia Skrzyszowska - brąz. O ile sprinterka z Warszawy potrafiła dotąd tę świetną skuteczność z dystansu 60 metrów przełożyć na stadionową setkę, to już Szymański - niekoniecznie. A ma potencjał, by dystans 110 metrów pokonywać w granicach 13.10 s. I sam uważa, że będzie w stanie wkrótce to uczynić.
A przypomnijmy, że rekord Polski, który współdzieli z Damianem Czykierem, wynosi 13.25.
Obaj nasi znakomicie płotkarze ostatni czas spędzili w hiszpańskiej miejscowości Denia - tam szlifowali formę. - Wykonaliśmy kawał dobrej roboty w świetnej atmosferze - pisał Czykier w swoich mediach społecznościowych. O ile na pierwszy start Szymańskiego musimy jeszcze nieco ponad tydzień poczekać, nastąpi w Bydgoszczy, to starszy z naszych reprezentantów od razu ruszył do Savony.
W tamtejszym mityngu, mającym rangę World Athletics Continental Tour - Bronze, był jednym z trojga reprezentantów Polski. Obok kulomiota Konrada Bukowieckiego oraz biegającej na 400 m przez płotki Anny Gryc.
Pierwszy start Damian Czykiera w nowym sezonie.O miejscu na podium decydowały dwie setne sekundy
Czykierowi w ostatnich latach zdarzało się zaczynać sezon bardzo szybko, dwa lata temu było to nawet 13.27 s w Warszawie, to później brakowało kontynuacji na tym poziomie w dalszej części sezonu. Choć rok temu to w sierpniu cieszył się z zaskakującego tytułu mistrza Polski - pokonał Jakuba Szymańskiego.
A dziś stanął na torze obok gwiazd: mistrza Europy z Monachium z 2022 roku Aciera Martineza z Hiszpanii oraz mistrza Europy z 2024 roku z Rzymu - Lorenzo Simonelliego. Ten drugi w sierpniu będzie bronił w Birmingham tytułu. A Czykier musi najpierw wywalczyć minimum, by uzyskać pewność startu, choć w rankingu European Athletics jest odpowiednio wysoko. Europejska federacja wyznaczyła je na 13.40 s, a PZLA - na 13.47 s. Dziś była pierwsza okazja, choć już po biegu okazało się, że nawet lepszy czas nic by tu nie dał.
Czykier miał dość kiepską reakcję startową (0.187 s), ale na metę wpadł niemal równo z Simomellim. Włoch uzyskał czas 13.61 s, Polak - 13.63 s. Wystarczyło to do trzeciego i czwartego miejsca, bo szybsi byli Martinez (13.34 s) oraz Francuz Roman Lecoeur (13.41 s). Polak pokonał zaś m.in. rekordzistę Senegalu Louisa Francoisa Mendy'ego, którego życiówka to 13.18 s. A niedawno wygrał mityng we Florencji z czasem 13.37 s
Problemem, aby wyniki mogły zostać wpisane do tabel, okazał się jednak wiatr - wiał w plecy z mocą +2,2 m/s. Czyli o dwie dziesiąte za mocno. Co nie zmienia faktu, że na tle asów Czykier zaprezentował się dobrze.
Dla płotkarza Podlasia Białystok celem jest start w Birmingham - to mogą być jego piąte mistrzostwa Europy. Dwukrotnie zajmował czwartą pozycję, czwarty był też w szalonym biegu finałowym w MŚ w Eugene (2022).