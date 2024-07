Czy to już klątwa? Jest ostatnim Polakiem, który dokonał tego na igrzyskach

Od 32 lat polski chorąży nie może zdobyć medalu

Legień niósł polską flagę w 1992 roku w czasie igrzysk olimpijskich w Barcelonie . Cztery lata temu został w Seulu mistrzem olimpijskim w judo. Do stolicy Katalonii przyjechał, ale nie bronił tytułu. Wszystko dlatego, że startował w wyższej kategorii wagowej. Tym wyczynem przeszedł do historii , a chwilę później zakończył karierę w wieku 29 lat.

Musimy to w końcu odczarować. Przecież to nie jest żadna klątwa. Wymyślamy sobie chyba na siłę pewne rzeczy. Teraz mamy dwoje chorążych. Przynajmniej jednemu musi się zatem udać i stanie na podium

Nasz dwukrotny mistrz olimpijski liczy zatem na udane starty nie tylko Anity Włodarczyk, która cztery razy stawała na najwyższym stopniu igrzysk i jest jednym z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Nasza lekkoatletka potrafi się jednak zmobilizować na wielkie imprezy i na pewno stać ją na to, by włączyć się do walki o medale. Być może o niespodziankę postarają się nasi koszykarze 3x3. To w tej drużynie jest drugi z naszych chorążych - Przemysław Zamojski.