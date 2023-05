Anita Włodarczyk, nasza trzykrotna mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni świata jak rzadko która zawodniczka potrafi regulować swoją formę. Gdy dwa lata temu wracała co wielkiego sportu po długiej przerwie, przez dwa miesiące rzucała na poziomie 72-73 metrów, co nie zapowiadało zbyt dobrze przyszłości . W Tokio, w najważniejszym występie w sezonie, uzyskała jednak 78,48 i pewnie wygrała trzecie złoto olimpijskie .

Podobnie było w 2018 roku - w pierwszym starcie w sezonie rzuciła w Halle zaledwie 65,71 m, ale już dwa tygodnie później poprawiła się w Chorzowie na 75,52 m. I oczywiście w sierpniu w Berlinie wywalczyła mistrzostwo Europy z wynikiem 78,94 m , deklasując konkurencję. Sęk w tym, że tym razem na samym początku pojawiły się już dwa kiepskie występy, zdecydowanie poniżej dawnego poziomu mistrzyni. A do tego Włodarczyk wraca do koła po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzją.

Polka mistrzyni kiepsko rozpoczęła ten sezon. "Muszę się jednak przyzwyczaić do startów i rytmu zawodów"

Anita Włodarczyk zaczęła bowiem ten rok od występu w mityngu w Nairobi - dwa tygodnie temu w Kenii rzuciła 70,27 m i zaledwie jedna próba była powyżej granicy 70. metra . - Pamiętam to Halle. Obiecałam trenerowi, bo wtedy jeszcze ze mną nie współpracował, drugie Halle (śmiech). A tak na poważnie, to powinnam rzucić zdecydowanie dalej. Muszę się jednak przyzwyczaić do startów i rytmu zawodów - mówiła w zeszłym tygodniu Interii .

I dodała: - W tym pierwszym występie w Kenii czułam się tak, jakbym była na treningu. Kompletnie nie byłam pobudzona. Dlatego cieszę się, że w najbliższym czasie będę miała tak dużo startów, bo to pozwoli mi wejść we właściwy rytm. Pewnie, że mam wielkie doświadczenie, ale jednak czuję się nieco inaczej na rzutni po takiej przerwie. W ostatnim sezonie wcześniej musiałam go zakończyć, a w poprzednich latach też wiele nie startowałam. Czas się w końcu obrzucać na zawodach. I na to liczę w tym sezonie.