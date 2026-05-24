Czwarty czas w karierze polskiego mistrza świata. Znów złoto. I ta przewaga!

W sobotę w Xiamen odbyły się już drugie w tym sezonie zawody Diamentowej Ligi - i po raz drugi rywalizowali w nich płotkarze na 110 metrów. Poziom był wyższy niż tydzień wcześniej w Szanghaju/Keqiao, ale czasy - bardzo zbliżone. Znów najlepszy okazał się Jamal Britt, Amerykanin po raz kolejny wyrównał rekord życiowy, uzyskał 13.07 s.

W Chinach warunki do biegania były idealne: wiatr w plecy, ciepło, kilkadziesiąt tysięcy kibiców na nowoczesnym stadionie. Dziś te dwa pierwsze, pogodowe, mieli też sprinterzy w Lublinie - tam odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski. I zapewne ta impreza, będąca sportowym świętem studentów, nie miałaby większego znaczenia, gdyby nie kapitalny występ Jakuba Szymańskiego.

Wczoraj w Xiamen szósty na mecie Chińczyk Zhuoyi Xu uzyskał czas 13.33 s, wolniejsi byli m.in. Enrique Llopis czy Enzo Diessl. Dziś w takim samym finiszował nasz halowy mistrz świata - rywalizując sam ze sobą, bo inni finaliści zostali daleko z tyłu.

Jakub Szymański z czwartym czasem w karierze. To zapowiedź rychłego ataku na rekord Polski

Szymański fenomenalnie biega w hali - dystans 60 m jest jakby skrojony pod niego. Pod koniec marca w Toruniu został mistrzem świata, pokonał najgroźniejszych rywali z USA. W poprzednich latach też imponował pod dachem, ale nie potrafił tego później pokazać w najważniejszych imprezach letnich. Owszem, jest z Damianem Czykierem współrekordzistą kraju, obaj biegali dystans 110 m przez płotki w 13.25 s. Do walki o medale nawet w ME to może nie wystarczyć. Nawet gdy pojawiała się szansa na lepsze wyniki, w granicach 13.15 - 13.20 s, to popełniał błędy w drugiej części dystansu.

Jakub Szymański

A teraz to ma się zmienić. Już zimą zapowiedział, że chce się przygotować nie tyle nawet na pobicie rekordu kraju, co właśnie na bieganie w granicach 13.10 s. Czy będzie do tego stopniowo dochodził? Przekonamy się wkrótce. Jest jednak pierwszy sygnał, że może to stać się lada chwila.

W niedzielę Szymański, jako student Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, był naturalnym faworytem w rywalizacji płotkarzy. Już w biegu eliminacyjnym zostawił wszystkich co najmniej 20 metrów z tyłu, uzyskał czas 13.60 s, drugiego pokonał o ponad dwie sekundy.

W walce o medale aż takiej dominacji nie było, w końcu Olgierd Michniewski to też czołowy płotkarz w kraju, niemniej Szymański walczył sam ze sobą. I finiszował w czasie 13.33 s, jego czwartym w karierze. Szybciej biegał tylko w MP w Bydgoszczy (czerwiec 2024 - 12.25 s), w DL w Chorzowie (lipiec 2022, 12.28 s) i w MP U-21 w Lublinie (lipiec 2024, 13.31 s). A więc nigdy aż tak wcześnie.

Michniewski uzyskał 13.90 s, a trzeci Szymon Basaj - 14.11 s.

To jednocześnie, jak zauważył statystyk Tomasz Spodenkiewicz, to trzeci w tym roku wynik w Europie. A docelową imprezą Szymańskiego będą sierpniowe mistrzostwa kontynentu w Birmingham.

Jakub Szymański





Jakub Szymański: Będę tu walczył o rekord życiowy.