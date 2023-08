Cztery lata czekania, Bukowiecki znów ma złoto. Mimo zerwanego więzadła

Mam nadzieję, że to nie grozi kalectwem. Od zerwania więzadeł u mnie minęło ledwie pięć miesięcy. To dalej jest zatem świeża sprawa. Przez ostatnie pół roku więcej się rehabilitowałem, niż trenowałem. Oczywiście starałem się robić wszystko, by jak najlepiej przygotować się do sezonu. Jestem z tego dumny. Podjąłem rękawicę, a mogłem się rozpłakać i nic nie robić. A ja jednak zawalczyłem.

~ Konrad Bukowiecki dla Interii