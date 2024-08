Czterech się przewróciło, a potem afera. Kłócili się jeszcze na bieżni

Zaskakujące wydarzenie miało miejsce na Stade de France podczas pierwszego wyścigu kwalifikacyjnego na 5000 metrów mężczyzn. Na ostatniej prostej doszło do zderzenia, w wyniku którego upadło aż czterech zawodników. Kiedy wstali i dobiegli do mety, Brytyjczyk George Mills miał ogromne pretensje do francuskiego biegacza Hugo Haya i twierdził, że to z jego winy doszło do kolizji. Sprawa jest badana, a smaczku całej sytuacji dodaje, że dodaje fakt, że Hay w przeciwieństwie do Millsa zakwalifikował się do następnego etapu.