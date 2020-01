Czołowi polscy lekkoatleci wystąpią w mityngu Orlen Cup Łódź 2020. Na liście startowej znaleźli się m.in. tyczkarze Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski oraz specjaliści od pchnięcia kulą Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki - poinformowali we wtorek organizatorzy.

Mityng będzie jednym z pierwszych sprawdzianów formy dla polskich zawodników szykujących się do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Zwróciła na to uwagę m.in. wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. "Tegoroczny mityng będzie wyjątkowy, bo to rok olimpijski. To gwarancja wielu emocji i dobrego poziomu sportowego. Trzeba zaznaczyć, że jest to impreza uznana na świecie, mająca markę i pozycję wśród wydarzeń lekkoatletycznych. Mam nadzieję, że będziemy cieszyć się z licznych rekordowych wyników" - powiedziała na wtorkowym spotkaniu z mediami.

Dyrektor zawodów Sebastian Chmara wierzy, że ponownie - jak w poprzednich latach - kibice licznie przybędą do Atlas Areny dopingować biało-czerwonych, którzy są medalistami największych światowych imprez.

Jak poinformował, w skoku o tyczce w Łodzi wystąpią Paweł Wojciechowski, Piotr Lisek, a także Robert Sobera. Według Chmary ciekawie zapowiada się konkurs kulomiotów, gdzie ponownie do rywalizacji przystąpią rekordzista kraju Michał Haratyk, który w 2019 roku osiągnął 22,32 m, oraz Konrad Bukowiecki legitymujący się rekordem Europy U23. "Te nazwiska sprawiają, że emocji nie może zabraknąć" - dodał.

Rekordzista Polski w skoku wzwyż Artur Partyka, niegdyś czołowy zawodnik świata, a dziś współorganizator mityngu zwrócił uwagę na gwiazdę swojej konkurencji. "Gdy wiosną 2019 roku Kamila Lićwinko ogłosiła, że wraca do sportu po przerwie macierzyńskiej, nie przypuszczała, że już po kilku miesiącach zajmie piąte miejsce w mistrzostwach świata. Teraz Kamila przyjedzie do Łodzi, żeby ponownie zaprezentować się w Atlas Arenie" - powiedział.

Przypomniał, że zawodniczka już kilkakrotnie startowała w mityngu i zawsze kończyła zawody z dobrymi wynikami. W 2016 roku w Łodzi uzyskała najlepszy wynik na świecie i Partyka liczy, że teraz będzie równie dobrze.

Z kolei Chmara zapewnił, że wiele emocji czekać też będzie fanów szybkiego biegania. W biegu przez płotki start potwierdziła m.in. halowa rekordzistka świata juniorek Klaudia Siciarz. U panów ścigać się będą Artur Noga i Damian Czykier.

Lekkoatletyczny mityng z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd organizowany jest w Łodzi z roczną przerwą od 2015 roku, najpierw pod nazwą Pedro's Cup, a w ostatnich latach jako Orlen Cup. Tegoroczny odbędzie się 11 lutego. Zaplanowano pięć konkurencji: biegi na 60 m oraz na 60 m przez płotki kobiet i mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn i skok wzwyż kobiet.



Autor: Jacek Walczak