W ostatnich miesiącach głośno było o Krzewinie w kontekście jego bójki z Sebastianem Urbaniakiem , a cała konfrontacja skończyła się szczególnie źle dla tego drugiego, bo w jej wyniku doznał złamania nogi , a sam postanowił przejść z całą sprawą na drogę sądową . W wyniku postępowania Krzewina został wysłany na badania psychiatryczne , te jednak nie wykazały, by w trakcie zdarzenia (a także ogólnie) był w stanie niepoczytalności. " W mojej ocenie jestem niewinny i będę dochodził swoich praw przed odpowiednimi organami " - zapewnił Krzewina w specjalnym oświadczeniu. Cała sprawa ma bardziej złożone podłoże, dotyczące Ewy Swobody , w której Urbaniak jest nieszczęśliwie zakochany i twierdzi, że to ją widział w oknie mieszkania, w którym ostatecznie spotkał Krzewinę.

Dyskwalifikacja Jakuba Krzewiny przedłużona. To może oznaczać koniec kariery

Krzewina ukarany został już na początku 2021 roku, również za naruszanie przepisów antydopingowych. Wtedy karę tymczasowo zawieszono, co pozwoliło mu na występ na igrzyskach olimpijskich w Tokio. To był także jego jak na razie ostatni start w oficjalnych zawodach. Przedłużona kara oznacza, że nie będzie mógł występować do marca 2025 roku, co sprawia, że nie tylko ucieknie mu szansa na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, ale prawdopodobnie będzie to równoznaczne z końcem jego zawodowej kariery sportowej, w czasie której osiągał wiele sukcesów.