Czarna seria na biegach masowych. Kolejna nagła śmierć

Aleksandra Bazułka Lekkoatletyka

Sezon biegowy trwa w najlepsze na całym świecie. Na liniach startu w różnych zakątkach planety każdego weekendu staje tysiące biegaczy amatorów. Choć udział w tego typu imprezie to raczej okazja do całej masy uśmiechów, od czasu do czasu spływają bardzo smutne informacje. Tylko w ostatnich dniach o śmierci uczestników biegu poinformowali organizatorzy zawodów w Nowym Jorku oraz niemieckim Gelsenkirchen.

Zdjęcie Bieg ulicą Piotrkowską / materiały prasowe