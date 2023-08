Cudowny bieg Polek, złoto i srebro. Nikola przeszła samą siebie

Nikola Horowska "złapała" znakomitą formę, co potwierdziła już przecież w środę w skoku w dal. Zdobyła złoto ze znakomitym wynikiem 6.60 m , czyli takim, który mógłby dać jej prawo występu w głównej rywalizacji w mistrzostwach świata. A to przecież wcale nie jest kres możliwości 21-latki z maleńkiego Świętna, leżącego na pograniczu Wielkopolski i Lubuskiego. Dziś pokazała klasę w finale 200 metrów.

Znakomite półfinały w wykonaniu polskich sprinterek. Jamajka pobiegła jednak szybciej

Jamajka Banele Shabangu triumfowała w drugim z trzech półfinałów, pobiła rekord życiowy. Jej 23.09 s zapowiadało arcyciekawą walkę , zwłaszcza z Horowską, która przecież trzy tygodnie temu w Espoo w Finlandii po raz drugi w karierze zeszła poniżej 23 sekund (22.99 s). Swój rekord ma zaledwie o jedną setną lepszy, ten oficjalny, przy zgodnym z regulaminem wietrze. Dla Granaszewskiej to na razie wyniki nieosiągalne, ona biegała do tej pory co najwyżej w granicach 23.25-23.30 s.

Nikola Horowska ruszyła jak z katapulty. Rywalki nie były w stanie jej dogonić

Granaszewska bowiem wybiegła na prostą w okolicach piątej, szóstej pozycji. Powolutku zbliżała się do biegnących niemal ławą rywalek, wydawało się, że zabraknie jej dystansu do ich wyprzedzenia. Dała radę, bo kapitalnie wytrzymała to tempo, a nawet jeszcze je zwiększyła. Uzyskała czas 23.20 s - to jej nowy rekord życiowy. Trzecia zaś byłą Jamajka Shabangu (23.29).