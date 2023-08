Cudowny bieg Polaka w deszczu. Nikt go nie dogonił, ma złoto

Polak nagle ruszył, wszystkich wyprzedził. Pytanie brzmiało, czy wytrzyma to tempo?

W Chengdu zaś od początku zachwycał, pewnie awansował do półfinału, a w nim "wykręcił" czas 1:47.00. Zbliżony do rekordu życiowego, zarazem taki, który już daje duże nadzieje na przyszłość. Dziś o powtórkę było ciężko - choćby z powodu pogody, bo rywalizacja w Chengdu odbywała się na mokrym tartanie, przy wciąż siąpiącym deszczu . Kibice, których tym razem mniej zjawiło się na stadionie, chowali się pod parasolami.

No i trzeba było pamiętać, że taki rekord życiowy Polaka, był... niemal najsłabszym w stawce!

Maciej Wyderka ze złotym medalem. Minimalne różnice na mecie!

Siłą woli zdołał jednak utrzymać pierwsze miejsce, wygrał w czasie 1:49.09. Francuz Corentin Le Clezio był gorszy o zaledwie osiem setnych, Algierczycy: Oussama Cherrad i Zine Laggoun - o 14 setnych. Co ciekawe, obaj wpadli na metę w tym samym czasie, co do tysięcznej sekundy - obaj dostali wiec brązowe medale.