Do 16 maja czekała w tym sezonie na swój pierwszy indywidualny start Natalia Bukowiecka. I w końcu pojawiła się na bieżni - w Diamentowej Lidze w Dosze. Podopieczna trenera Marka Rożeja zaczęła dość ostrożnie, na ostatnią prostą wyszła na piątym miejscu. I ta prosta należała już do niej, awansowała na drugie miejsce. Czas otwarcia sezonu to 50.92 s. Poza zasięgiem mistrzyni Europy była tylko wicemistrzyni olimpijska - Salwa Eid Naser. Wyrównała rekord mityngu, dziś to 49.83 s.