Cud przed mistrzostwami świata, najstarszy rekord Polski pobity. Należał do Malinowskiego

Legendarny Bronisław Malinowski, mistrz olimpijski z Moskwy i wicemistrz z Montrealu na 3000 m z przeszkodami, ten rekord ustanowił 4 lipca 1974 roku, w Oslo przebiegł ten dystans, ale bez przeszkód, w 57:42.4 - bo czas mierzono wtedy co do dziesiątej części sekundy. I przez ponad 50 lat żadnemu polskiemu biegaczowi nie udało się go poprawić.

Aż w końcu tej sztuki w Trewierze dokonał zaledwie 21-letni Kamil Herzyk. Tuż przed mistrzostwami świata, w których jednak nie wystąpi.

Sensacyjny rekord Polski w Trewirze. Kamil Herzyk poprawił życiówkę o niemal 10 sekund

Rekord Bronisława Malinowskiego był tym najstarszym w polskich tabelach historycznych. Dystans 3000 metrów nie jest tym podstawowym w imprezach mistrzowskich - biega się go głównie z przeszkodami. Gdy przychodzi jednak do prestiżowych mityngów, także w Diamentowej Lidze, organizatorzy często decydują się na takie biegi. A światowe sławy chętnie biorą w nich udział.

Tak było choćby rok temu w Chorzowie, gdy Jakob Ingebrigtsen wskakiwał na szczyt światowych list, bijąc rekord świata Daniela Komena z 1996 roku. Genialny Norweg uzyskał czas 7:17.55, poprawił go o ponad trzy sekundy, przy wiwatującym stadionie.

W Polsce tym najlepszym w historii był do dziś Bronisław Malinowski, nasz wybitny średniodystansowiec, który w tym roku jeden rekord już stracił. Ale był to ten młodzieżowy, w biegu na 10000 metrów - poprawił go w Warszawie Maciej Megier.

Kamil Herzyk, drużynowe mistrzostwa Europy w Madrycie Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images Getty Images

I to właśnie z osobami Megiera, młodzieżowego mistrza Europy w biegu na 3000 m z przeszkodami z Bergen oraz Herzyka wiązana jest piękna przyszłość w polskich biegach na dłuższych dystansach.

Herzyk we wtorek przystąpił do rywalizacji w Trewirze jako jeden z dwóch Polaków w stawce - tym drugim był Michał Groberski. To właśnie Groberski dwa lata temu atakował historyczny wynik Malinowskiego, zabrakło trzech sekund. Do dziś był za nim na historycznych listach.

Herzyk do samego końca biegł z Norwegiem Andreasem Fjeldem Halvorsenem, mistrzem świata U-20 z Limy sprzed roku na tym dystansie. I talentem porównywanym w jego kraju nawet do samego Ingebrigtsena. Walczyli ramię w ramię, o... jedną setną sekundy lepszy okazał się rywal Polaka. Herzyk jednak też mógł się cieszyć - jego 7:40.22 to nowy rekord kraju.

Groberski finiszował ósmy - z czasem 7:58.26.

Najlepsi polscy lekkoatleci w biegu na 3000 metrów:

7:40.22 - Kamil Herzyk (2025, Trewir)

7:42.4 - Bronisław Malinowski (1974, Oslo)

7:45.70 - Michał Groberski (2023, Trewir)

7:46.96 - Jerzy Kowol (1976, Kolonia)

7:47.12 - Bogusław Mamiński (1985, Lozanna)

7:47.54 - Michał Bartoszak (1996, Sopot)

7:48.30 - Mateusz Demczyszak (2012, Ostrawa)

7:48.93 - Mirosław Żerkowski (1990, Rhede)

7:49.26 - Łukasz Parszczyński (2014, Sopot)

7:49.83 - Michał Rozmys (Toruń, 2022)

Kamil Herzyk Artur Widak/Nur Photo via AFP AFP

