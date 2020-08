Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz wynikające z tego faktu regulacje władz państwowych i sanitarnych nie odbędą się w tym roku tradycyjne krakowskie imprezy biegowe – poinformował dyrektor miejskiego Zakładu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Col Bignel przebiegnie maraton we własnym pokoju. Wideo © 2020 Associated Press

Nie dojdzie zatem do skutku 19. edycja Cracovia Maraton, siódma Cracovia Półmaraton Królewski i 14. Bieg Trzech Kopców.



"Długo broniliśmy się przed ostatecznymi decyzjami. Po wybuchu pandemii Cracovia Maraton, który miał się odbyć 26 kwietnia, przenieśliśmy na 8 listopada. Liczyliśmy, że sytuacja epidemiczna się wyjaśni, że będzie lepiej. Jednak z bólem musieliśmy podjąć decyzje, że nasze imprezy biegowe nie dojdą w tym roku do skutku w tradycyjnej formie" - powiedział Kowal.



Jednocześnie ogłoszono nowe terminy przełożonych imprez, które wchodzą w skład Królewskiej Triady Biegowej. I tak 19. Cracovia Maraton odbędzie się 25 kwietnia 2021, 14. Bieg Trzech Kopców - 3 października, a 7. Cracovia Półmaraton Królewski - 17 października.



"Mam nadzieję, że wtedy nasze imprezy odbędą się bez przeszkód i będziemy mogli bezpiecznie biegać" - dodał Kowal.



Wszyscy, którzy uiścili już opłaty startowe za udział w krakowskim maratonie i imprezach towarzyszących, a nie wystąpili o zwrot po pierwszej zmianie terminu, będę mieli przeniesione wpisowe na przyszły rok. Można też - do 31 października - wystąpić o zwrot tej opłaty. Zapisy na przyszłoroczny Cracovia Maraton zostaną wznowione 9 listopada.



Jednocześnie organizatorzy zaproponowali zainteresowanym udział w wirtualnym treningu. Dzięki specjalnej darmowej aplikacji, wszyscy mogą brać w nim udział bez względu na lokalizację. Do wyboru jest kilka dystansów - 5, 10, 21,097 i 42,195 km. Można je wybierać dowolnie i pokonywać wielokrotnie, każdorazowo rejestrując w aplikacji uzyskany wynik. Do udziału w wyzwaniu, które potrwa od 17 do 30 sierpnia, zaproszono dorosłych biegaczy, rolkarzy, a nawet piechurów.



W Królewskiej Triadzie Biegowej oraz imprezach towarzyszących w 2019 roku wzięło udział blisko 24 tysiące osób.

Reklama