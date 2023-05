Co za wynik! Zdecydowanie poprawił rekord świata i chce być jeszcze lepszy

Lekkoatletyka. Ryan Crouser chce być jeszcze lepszy

Chociaż dominuje w tej konkurencji przez dekadę, to nadal ma miejsce na to, aby stawać się jeszcze lepszym.

- Zawsze przede wszystkim rywalizuję ze sobą - zawsze czułem, że chcę pobić rekord życiowy. To wyjątkowe uczucie, gdy mogę stwierdzić że "dziś jestem najlepszą wersją siebie" i to mnie wciąż popycha do tego, aby się poprawiać - mówił Crouser.