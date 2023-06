Co za seria naszego mistrza. Gdzie się nie pojawi, tam wygrywa

Wojciech Nowicki liderem europejskich tabel

Nowicki został liderem europejskich tabel i - choć nie rzuca bardzo daleko - to jednak prezentuje wysoką i równą formę, a przecież ta najwyższa dyspozycja dopiero przed nim.

- Fajnie, że udało się rzucić 80 metrów i to prosto z treningu, bo dopiero zaczynamy odpuszczać i powoli schodzimy z ciężkiego treningu zimowego. Kiedy pojawi się zatem świeżość, to te rzuty powinny być jeszcze lepsze. Przyznam, że nie spodziewałem się tak dalekiego rzutu, bo treningowo nie wyglądało to na taką odległość. Bardzo cieszy mnie taka niespodzianka. Może teraz dołożę kilka centymetrów w Memoriale Ireny Szewińskiej (6 czerwca - przyp. TK) - powiedział Nowicki po zawodach.