Co za seria, kolejny Polak z rekordem. Barcelona czekała na to aż 35 lat

Do światowej czołówki mocno puka już Cyprian Mrzygłód, dwa razy w tym roku rzucił blisko 86 metrów, jest w dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. I dwa dni temu w Sotteville w drugiej serii posłał oszczep na 85.62 m, pobił rekord zawodów należący od sześciu lat do Neeraja Chopry . A zawodnik z Indii jest w tym sporcie legendą, zapewne jednym z głównych faworytów wrześniowych mistrzostw świata.

Rekord życiowy 25-letniego Wegnera to 82.21 m uzyskane dwa lata temu w Sopocie, ale już jest bliski takich właśnie rzutów. 12 dni temu w Montgeron wygrał mityng World Athletics Continental Tour - Bronze z rezultatem 81.54 m, tam też ustanowił rekord zawodów. W sobotę próbował szczęścia w Poznaniu, ale akurat w zawodach na Golęcinie - o większej randze - wiatr oszczepnikom nie sprzyjał. Polak zajął drugie miejsce, ale 77.72 m to raczej nie jest odległość, która by go satysfakcjonowała.