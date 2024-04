Co za otwarcie sezonu, rekordowy bieg Natalii Kaczmarek. Jak w mistrzostwach świata!

Trzy najlepsze sprinterki na jedno okrążenie stadionu z ostatnich mistrzostw świata w Budapeszcie - tak genialna była obsada pierwszego w sezonie mityngu Diamentowej Ligi w Xiamenie. Złota na Węgrzech, fenomenalna Marileidy Paulino, srebrna tam Natalia Kaczmarek i brązowa Sada Williams. Co ta rywalizacja w Chinach mogła dziś powiedzieć? Tak naprawdę - niby niewiele, a jednak dużo.

Wczesne otwarcie i wielka niewiadoma. Natalia Kaczmarek już za dwa tygodnie ma być podporą polskiej sztafety

To bowiem start sezonu dla wielu zawodniczek, dla Polki zresztą najwcześniejszy w seniorskiej karierze . Ostatni raz biegała w zawodach w kwietniu jeszcze jako 16-latka, dawno temu. Zazwyczaj inaugurowała sezon w pierwszy lub drugi weekend maja, rok temu miała zresztą najlepszy "start" w karierze - 51.64 w Dosze . Czas niby daleki od ideału dla Kaczmarek, ale przecież te rekordowe uzyskuje się w dalszej części sezonu.

No i po drugie - ten sezon ma dwie kluczowe imprezy, ale nie w lipcu i sierpniu, jak przeważnie, a już w pierwszej połowie czerwca na oraz na przełomie lipca i sierpnia. To oczywiście mistrzostwa Europy w Rzymie oraz igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Fantastyczny bieg Natalii Kaczmarek w Xiamenie. Do końca naciskała mistrzynię świata

Tymczasem nasza wicemistrzyni świata już dziś pokazała, że w ciemno można na nią stawiać w przyszłości. Przygotowywała się trochę inaczej niż w poprzednich latach, już pod koniec stycznia w RPA testowo rywalizowała w normalnych zawodach na 100, 200 i 300 m - z bardzo optymistycznymi wynikami. Co tu dużo mówić - ten na 300 metrów, 35.52 s, to najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki, lepszy od tego należącego do Ireny Szewińskiej.