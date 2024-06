Co za historia! Polak zaczarował rywali. Od przypadku do medalu

Za moment wyprzedził go Chorwat Filip Mihaljević - 21,10 m, a na początku drugiej kolejki wielki faworyt Włoch Leonardo Fabbri - 22,12 m. Jak się okazało, taka kolejność utrzymała się już do końca konkursu. Tyle że Chorwat poprawił się na 21,20 m, a Fabbri na 22,45 m, notując rekord mistrzostw.

Sensacyjny Michał Haratyk. Mogło go nie być w finale, a zdobył medal

- Strój na ceremonię medalową jednak mam. Wiedziałem, że do medalu nie trzeba będzie pchać ekstremalnie daleko. Myślałem, że stać mnie będzie na 21 metrów, ale zabrakło, choć wystarczyło do medalu.

- Nie wiem. Chciałem jednak pchnąć 21 metrów, bo czekam na to już dwa lata. Było blisko. I do tego poczułem moją technikę. To może być zatem dobry prognostyk.

- Nie myślałem o tym, żeby tak wejść w konkurs. Usłyszałem jednak hałas z trybun. Był żywiołowy doping. Wszedłem zatem do koła i pomyślałem: dobra, możemy spróbować. Pierwsze pchnięcie jest ważne. W piątek nadepnąłem na koło i zawody się posypały. Ledwo wszedłem do finału. W sobotę miałem trochę więcej szczęścia i poleciało.

- Nigdzie nie wychodziłem, a w sumie mogłem, bo i tak nie spałem całą noc. Nie mogłem zasnąć. Łącznie wyszły może trzy godziny snu. I to dopiero nad ranem przysnąłem. Jeszcze przed wyjściem na stadion zdrzemnąłem się pięć minut po obiedzie i to wystarczyło.

- Nerwy były od pierwszej kolejki. Jak się tak pcha w pierwszej próbie, to potem się tylko czeka i czeka. Wiedziałem, że na pewno dalej pchnie Fabbri. I spodziewałem się, że Mihaljević. Nie było jednak daleko. Mogłem go nawet dziabnąć na końcu, ale nie miałem już siły. Za długo trwał ten konkurs. Najpierw oddałem trzy próby w 50 minut, a potem trzy w 15. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to było słabe.