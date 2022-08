Co za determinacja Polki! Z kontuzją pobiła rekord życiowy

Istniało zagrożenie, że Adrianna Sułek w ogóle nie przystąpi do skoku wzwyż. Mogło się tak stać z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego, jaki dokuczał Sułek już w poprzedniej konkurencji . Po biegu przez płotki Polka odpoczywała z wyraźnym grymasem bólu na twarzy.



Z obawami śledziliśmy zatem jej start w pchnięciu kulą. Tymczasem Polka pokazała ogromny hart ducha i wolę walki. W drugiej próbie pchnęła kulą na 14,18 m, co jest jej rekordem życiowym! To dalej niż podczas niedawnych mistrzostw świata w Eugene. A przecież Polka jeszcze rok temu posyłała kulę o dobry metr bliżej.

Najlepiej w Monachium pchała Holenderka Annouk Vetter - 15,68 m, niemniej wynik Adrianny Sułek wywindował ją na drugie miejsce. Paulina Ligarska uzyskała 13,78 m.

