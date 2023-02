Co dalej z "Aniołkami"? Kolejna gwiazda zrezygnowała ze startu!

Kobieca sztafeta 4x400 metrów, nazywana "Aniołkami Matusińskiego", to w ostatnich latach zdecydowanie najmocniejsza broń naszej reprezentacji w biegach sztafetowych i niemal pewne kandydatki do medalu na największych światowych imprezach. Niestety na nadchodzących Halowych Mistrzostwach Europy może się to zmienić, bo Justyna Święty-Ersetic jest kolejną zawodniczką, która zrezygnowała ze startu w Stambule i nie wiadomo, czy "Aniołki" w ogóle wystartują...