Cimanouska ze łzami w oczach wyznaje: Nie ma nadziei!

Oprac.: Wojciech Górski Lekkoatletyka

Kryscina Cimanouska, która uciekła z Białorusi do Polski, nie zdoła wziąć udziału w mistrzostwach naszego kraju. Zapłakana zawodniczka opublikowała dramatyczne nagranie w swoich social mediach. Do tego przyznała się do walki z poważną chorobą.

Zdjęcie Kryscina Cimanouska / Piotr Molecki / East News