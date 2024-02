Filip Moterski: To, co się zadziało, jest absolutnie wbrew jakimkolwiek zasadom

- Z racji tego, że sam byłem na zawodach, całą sytuację obserwowałem i niestety byłem dość blisko, składam wniosek do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, która jest organem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, odpowiadającym za przeciwdziałania na podstawie zgłaszanych naruszeń. Będę prosił o zajęcie się kolejną sprawą Urbaniaka. Niezależnie od tego, co zrobi jego klub LKS Vectra Włocławek, który również będzie działał w tej sprawie odnośnie jego dalszych losów, ja będę domagał się ukarania go nie tyle o dalsze zawieszenie, ile w ogóle o dożywotnie zawieszenie. To, co się zadziało, jest absolutnie wbrew jakimkolwiek zasadom nie tylko w lekkoatletyce, ale w ogóle sportu i cywilizowanego zachowania - grzmi w rozmowie z Interią Filip Moterski.