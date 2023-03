"Jak smakujesz? Jesteś gorzki, ale dzięki temu zapowiadasz coś spektakularnego w kolejnych latach. Zmusiłeś mnie do wejścia na wyżyny możliwości w biegu i pokazałeś, że nerwy mam ze stali. Uczysz pokory i zmuszasz do zawieszenia poprzeczki wyżej. Dzięki Tobie zrealizowałam cel/marzenie o 5 tysiącach w hali, ale... teraz zwiastujesz rywalizację na poziomie, o jakim świat nie słyszał. Dziękuję Ci za to. Za jakiś czas złość przeleję w hektolitry potu i na pewno Cię docenię" - napisała na swoim profilu na Instagramie Adrianna Sułek.