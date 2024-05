Ciąg dalszy kontrowersji wokół Adrianny Sułek. Nie ma mowy o rezygnacji. Jasna deklaracja

Adrianna Sułek-Schubert bardzo szybko, swoimi wynikami, ale i charakterem a także stylem bycia, błyskawicznie zyskała sobie spore grono fanów. Lekkoatletka, specjalizująca się w wielobojach, po urodzeniu dziecka walczy o powrót do formy i start na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jej starania budziły wiele kontrowersji, a zawodniczka cały czas ściga się z czasem. Mimo to nie zamierza rezygnować, co jasno zadeklarowała po wymianie zdań z jednym z kibiców.