Medal koi cierpienie, ale nie kończy bólu. Łzy Kateryny Tabasznyk

- Musimy bronić kraju i my go bronimy, naszych ludzi. Dla mnie to bardzo ważne, by pokazać, że nasza Ukraina jest żywa, a jej obywatele są bardzo mocni. To naprawdę trudne, by zabić nas podczas tej wojny w każdym wymiarze - wyznała Tabasznyk, której w rozmowie pomagała menedżerka reprezentacji Ukrainy.