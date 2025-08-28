Cały świat zobaczył zapłakaną Polkę. Dramat w finale Diamentowej Ligi w Zurychu

Dla Kingi Królik wyjazd do Zurychu był wielkim wyróżnieniem. Zaledwie osiem dni temu była w tym kraju, w zimnie i deszczu świetnie przebiegła w Lozannie dystans 3000 m z przeszkodami w czasie 9:31.69. Wystarczyło to do siódmego miejsca. Jak na takie fatalne warunki rezultat był znakomity.

Kinga Królik dokonała jednak rzeczy jeszcze bardziej niezwykłej. Ze Szwajcarii udała się w podróż do Polski, nie minęło nawet 48 godzin, a już stała na starcie w Bydgoszczy, by z Alicją Konieczek powalczył o złoty medal mistrzostw Polski. Pobiegła fenomenalnie, wygrała z rekordzistką kraju, uzyskała drugi czas w karierze (9:24.92).

I tam zdradziła informację, że została zaproszona do Zurychu.

Finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Koszmar Kingi Królik na rowie z wodą. Kontuzja reprezentantki Polski

W Szwajcarii zabrakło bowiem największych gwiazd tej konkurencji, niektóre biegaczki z Afryki myślami są już przy mistrzostwach świata. Pojawiła się tu jednak Faith Cherotich z Kenii, była zdecydowaną faworytką. I to pod nią ustawianie było tempo, miała "złamać" barierę 9 minut.

Tak się ostatecznie stało, uzyskała czas 8:57.24, zdecydowanie pokonała inne biegaczki. Wtedy na bieżni nie było już jednak reprezentantki Polski.

Królik od początku biegła dobrze, w grupie z Amerykanką Courtney Wayment, Niemką Leą Meyer czy Daisy Jepkemei, Kenijką reprezentującą Kazachstan. Tuż przed zaliczeniem pierwszego tysiąca metrów, na rowie z wodą, upadła jednak. To się zdarza, zawodniczki gubią rytm, ale rywalizują dalej. Polka nie była w stanie, zeszła na bok, usiadła. Zdjęła buta, skarpetkę i chwyciła za kostkę.

Prawdopodobnie doznała urazu stawku skokowego, kamery pokazały jej zapłakaną twarz. Nie wiadomo w tej sytuacji, co z jej startem w mistrzostwach świata. Rywalizacja na 3000 m z przeszkodami jest zaplanowana na Stadionie Narodowym 15 września (eliminacje) i 17 września (fiinał).

