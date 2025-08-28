Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cały świat zobaczył zapłakaną Polkę. Dramat w finale Diamentowej Ligi w Zurychu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Kinga Królik była w życiowej formie, to można było śmiało stwierdzić po jej dwóch ostatnich startach w Lozannie i Bydgoszczy. Z uwagi na wycofania kilku gwiazd, dostała zaproszenie na finał Diamentowej Ligi w Zurychu, a tu mogła się pokusić o poprawienie rekordu życiowego. I biegła w dobrym tempie, gdy nagle po 1/3 dystansu odpadła z rywalizacji. A później kamery ją pokazały - zapłakaną, już bez buta. Mistrzostwa świata w Tokio mogą być dla Polki zagrożone.

Kinga Królik upadła na rowie z wodą w finale biegu na 3000 m z przeszkodami w Zurychu. Niestety, to był koniec
Kinga Królik upadła na rowie z wodą w finale biegu na 3000 m z przeszkodami w Zurychu. Niestety, to był koniec

Dla Kingi Królik wyjazd do Zurychu był wielkim wyróżnieniem. Zaledwie osiem dni temu była w tym kraju, w zimnie i deszczu świetnie przebiegła w Lozannie dystans 3000 m z przeszkodami w czasie 9:31.69. Wystarczyło to do siódmego miejsca. Jak na takie fatalne warunki rezultat był znakomity.

Kinga Królik dokonała jednak rzeczy jeszcze bardziej niezwykłej. Ze Szwajcarii udała się w podróż do Polski, nie minęło nawet 48 godzin, a już stała na starcie w Bydgoszczy, by z Alicją Konieczek powalczył o złoty medal mistrzostw Polski. Pobiegła fenomenalnie, wygrała z rekordzistką kraju, uzyskała drugi czas w karierze (9:24.92).

    I tam zdradziła informację, że została zaproszona do Zurychu.

    Finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Koszmar Kingi Królik na rowie z wodą. Kontuzja reprezentantki Polski

    W Szwajcarii zabrakło bowiem największych gwiazd tej konkurencji, niektóre biegaczki z Afryki myślami są już przy mistrzostwach świata. Pojawiła się tu jednak Faith Cherotich z Kenii, była zdecydowaną faworytką. I to pod nią ustawianie było tempo, miała "złamać" barierę 9 minut.

    Lekkoatletka w trakcie zawodów z numerem startowym 202, wyciągnięte ręce, widoczna koncentracja na twarzy, tło z elementami stadionu lekkoatletycznego.
    Kinga KrólikAdam WarżawaPAP

    Tak się ostatecznie stało, uzyskała czas 8:57.24, zdecydowanie pokonała inne biegaczki. Wtedy na bieżni nie było już jednak reprezentantki Polski.

    Królik od początku biegła dobrze, w grupie z Amerykanką Courtney Wayment, Niemką Leą Meyer czy Daisy Jepkemei, Kenijką reprezentującą Kazachstan. Tuż przed zaliczeniem pierwszego tysiąca metrów, na rowie z wodą, upadła jednak. To się zdarza, zawodniczki gubią rytm, ale rywalizują dalej. Polka nie była w stanie, zeszła na bok, usiadła. Zdjęła buta, skarpetkę i chwyciła za kostkę.

    Prawdopodobnie doznała urazu stawku skokowego, kamery pokazały jej zapłakaną twarz. Nie wiadomo w tej sytuacji, co z jej startem w mistrzostwach świata. Rywalizacja na 3000 m z przeszkodami jest zaplanowana na Stadionie Narodowym 15 września (eliminacje) i 17 września (fiinał).

    Uśmiechnięta kobieta w sportowym stroju startowym z logotypem Orlen Memorial Janusza Kusocińskiego na stadionie lekkoatletycznym, rozmyte trybuny w tle.
    Kinga KrólikMarcin Golba/NurPhotoAFP
    "To jedyna droga, by sport się rozwijał" Sebastian Chmara o polskiej lekkoatletyce. WIDEOmatriały prasowemateriały prasowe

