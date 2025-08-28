Cały świat zobaczył zapłakaną Polkę. Dramat w finale Diamentowej Ligi w Zurychu
Kinga Królik była w życiowej formie, to można było śmiało stwierdzić po jej dwóch ostatnich startach w Lozannie i Bydgoszczy. Z uwagi na wycofania kilku gwiazd, dostała zaproszenie na finał Diamentowej Ligi w Zurychu, a tu mogła się pokusić o poprawienie rekordu życiowego. I biegła w dobrym tempie, gdy nagle po 1/3 dystansu odpadła z rywalizacji. A później kamery ją pokazały - zapłakaną, już bez buta. Mistrzostwa świata w Tokio mogą być dla Polki zagrożone.
Dla Kingi Królik wyjazd do Zurychu był wielkim wyróżnieniem. Zaledwie osiem dni temu była w tym kraju, w zimnie i deszczu świetnie przebiegła w Lozannie dystans 3000 m z przeszkodami w czasie 9:31.69. Wystarczyło to do siódmego miejsca. Jak na takie fatalne warunki rezultat był znakomity.
Kinga Królik dokonała jednak rzeczy jeszcze bardziej niezwykłej. Ze Szwajcarii udała się w podróż do Polski, nie minęło nawet 48 godzin, a już stała na starcie w Bydgoszczy, by z Alicją Konieczek powalczył o złoty medal mistrzostw Polski. Pobiegła fenomenalnie, wygrała z rekordzistką kraju, uzyskała drugi czas w karierze (9:24.92).
I tam zdradziła informację, że została zaproszona do Zurychu.
Finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Koszmar Kingi Królik na rowie z wodą. Kontuzja reprezentantki Polski
W Szwajcarii zabrakło bowiem największych gwiazd tej konkurencji, niektóre biegaczki z Afryki myślami są już przy mistrzostwach świata. Pojawiła się tu jednak Faith Cherotich z Kenii, była zdecydowaną faworytką. I to pod nią ustawianie było tempo, miała "złamać" barierę 9 minut.
Tak się ostatecznie stało, uzyskała czas 8:57.24, zdecydowanie pokonała inne biegaczki. Wtedy na bieżni nie było już jednak reprezentantki Polski.
Królik od początku biegła dobrze, w grupie z Amerykanką Courtney Wayment, Niemką Leą Meyer czy Daisy Jepkemei, Kenijką reprezentującą Kazachstan. Tuż przed zaliczeniem pierwszego tysiąca metrów, na rowie z wodą, upadła jednak. To się zdarza, zawodniczki gubią rytm, ale rywalizują dalej. Polka nie była w stanie, zeszła na bok, usiadła. Zdjęła buta, skarpetkę i chwyciła za kostkę.
Prawdopodobnie doznała urazu stawku skokowego, kamery pokazały jej zapłakaną twarz. Nie wiadomo w tej sytuacji, co z jej startem w mistrzostwach świata. Rywalizacja na 3000 m z przeszkodami jest zaplanowana na Stadionie Narodowym 15 września (eliminacje) i 17 września (fiinał).