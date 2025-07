Było srebro dla Polski. A jednak. Radość ze złota po kolejnym kwadransie

Polskie sztafety 4x400 zdominowały uniwersjadowe zmagania na stadionie w Bochum! Do złota miksta, wywalczonego w środku tygodnia, Biało-Czerwoni dołożyli dwa kolejne medale w niedzielę. Najpierw błysnęły panie, wywalczy srebrne medale. A chwilę po nich do boju ruszyli panowie. Wielką robotę już na pierwszej zmianie wykonał Daniel Sołtysiak. A dokończył dzieła Maksymilian Szwed. I tak jak wielokrotnie robiła to Justyna Święty-Ersetic: podpuścił rywali, a na ostatniej prostej pokazał swoją wyższość.