Było gorąco i był protest. Wojciech Nowicki: on mnie chyba znienawidzi

Wojciech Nowicki: - Po tym rzucie śmiałem się, że chyba Bence mnie znienawidzi. Już wydawało się, że wygra, a tymczasem znowu go przerzuciłem. To już trzecie takie zawody, bo ostatnio było tak w Budapeszcie, a wcześniej w Monachium. Jego trener tylko pokiwał głową do mojej trenerki. Fajnie, że się zebrałem na ostatni rzut. To był dla mnie dobry sprawdzian treningowy. Mam nadzieję, że jak w Paryżu będzie forma, to będzie jeszcze lepiej.