"Byłam w szoku". Co stało się na ostatnich metrach? Polka pokazała moc

Iga Baumgart-Witan, Aleksandra Gaworska, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic uzyskały czas 3:30.51, ale wielką robotę trzeba było wykonać od trzeciej zmiany.

Kaczmarek ruszyła ostro, wiedząc doskonale, jak dużą ma stratę do czołowej dwójki, czyli rywalek z Jamajki i Belgii. I było widać co pięćdziesiąt metrów, jak sukcesywnie odrabia stratę.

- Widząc, że dziewczyny uciekają, postanowiłam zmienić plan. Wiedziałam też, że teoretycznie mam najsłabsze rywalki na zmianie, więc miałam świadomość, że muszę dać z siebie wszystko, aby Justyna musiała się bardzo męczyć. Tym bardziej, że ma w nogach jeden bieg więcej ode mnie - powiedziała Kaczmarek.

Plan na popołudnie jest jasny. - Nie 100 procent, ale 200. Tyle musimy z siebie dać w finale - zapowiedziała 24-latka.

- Takiego zadania jeszcze nie miałam, czyli pięć biegów w trzy dni, ale ja lubię wyzwania. Bardzo mocno wierzę, że wieczorem pobiegniemy na miejsce dające medal - zapowiedziała Święty-Ersetic, która imponująco ruszyła na finiszu, widząc co dzieje się z Jamajką.

- Tak naprawdę byłam w szoku. Gdy odebrałam pałeczkę na drugiej pozycji, to stwierdziłam, że po prostu dowiozę do mety tę pozycję i nie będę się specjalnie szarpała. Jednak gdy zobaczyłam, że Jamajka zwolniła lub osłabła, to postanowiłam wykorzystać tę szansę. Dzięki temu w finale będziemy miały ciut, ciut lepiej.

Już wiadomo, że w finale (godz. 19:55) Polki pobiegną z piątego toru.

Artur Gac z Belgradu