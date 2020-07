Była mistrzyni Europy w skoku w dal Serbka Ivana Spanović na łamach miejscowych mediów ujawniła, że złamała kość w prawej stopie i czeka ją długa absencja w treningach i startach.

Dziennikarze piszą o ogromnym pechu najlepszej serbskiej lekkoatletki. 6 czerwca w Nowym Sadzie, po dziewięciomiesięcznej przerwie, skoczyła 6,80 m. Obecnie ten wynik daje jej drugie miejsce na listach światowych w tym sezonie, a lepsza o zaledwie centymetr jest Szwedka Khaddi Sagnia.

Według lekarzy, Spanović będzie musiała odpocząć dwa miesiące od skoku w dal, a być może dłużej ze względu na wrażliwy charakter miejsca kontuzji. To oznacza kolejne komplikacje Serbki w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Tokio, przełożonych na 2021 rok.



W karierze 30-letnia Spanović wygrała mistrzostwa Europy w 2016 roku, a dwa lata wcześniej zdobyła srebrny medal. W mistrzostwach świata dwukrotnie sięgała po brąz (2013, 2015), podobnie jak w igrzyskach w Rio de Janeiro (2016). Zwyciężyła w halowych MŚ (2018) i ME (2015, 2017, 2019).



Jej trener Goran Obradović po udanym występie w Nowym Sadzie stwierdził, że wkrótce będzie ponownie gotowa na przekroczenie granicy 7 metrów. Z tym wyzwaniem musi jednak jeszcze poczekać.

