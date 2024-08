Był rekord Polski, były nadzieje. Wszystko prysło, klęska Biało-Czerwonych

W poniedziałek było wręcz tragicznie, choć w przypadku Damiana Czykiera można było sytuację jakoś wyjaśnić. Czwarty płotkarz sprzed dwóch lat z Eugene doznał kontuzji mięśniowej, walczył z nią do samego końca. Ale już przypadek Jakuba Szymańskiego , biegającego w Polsce między 13.25 a 13.35 s - był zaskakujący.

Dziś nasz tercet dostał drugą szanse, w repasażach. W przeciwieństwie do wielu innych rywalizacji było o tyle łatwiej, że awans do półfinału uzyskiwało aż dwóch najlepszych w każdym biegu.

Polacy "bez błysku" w repasażach na 110 m przez płotki. Choć to mocno dyplomatyczne określenie

Jako pierwszy pojawił się Kiljan, pobiegł na miarę swoich możliwości. On dostał się na igrzyska w ostatniej chwili, po relokacjach. I nie biega jeszcze w granicach 13.30 s, by o czymś marzyć. 13.73 s dało mu szóste miejsce w stawce siedmiu zawodników. Mogło być lepiej, ale jak sam przyznał, lekko ręką zderzył się z Hiszpanem Asierem Martinezem. Temu drugiemu, jak widać, aż tak bardzo to nie zaszkodziło, awansował z drugiego miejsca, za Amerykaninem Freddiem Crittendenem. Polak zaś nie.