Był niepokój, wątpliwości rozwiane. Bukowiecka z rekordem mistrzostw Polski

50.10 w Dosze, 50.10 w Londynie, 50.12 s w Bydgoszczy - to trzy najlepsze tegoroczne wyniki Natalii Bukowieckiej na dystansie 400 metrów. Niby świetne, na poziomie nieosiągalnym dla wszystkich pozostałych Polek, a jednak dla samej podopiecznej trenera Marka Rożeja nieco poniżej oczekiwań. To 50.12 s z pierwszego indywidualnego występu w sezonie, jeszcze w maju, sprawiło, że sama zawodniczka mówiła o łamaniu bariery 50 sekund. A to regularnie już robią jej największe rywalki z Europy: Henriette Jaeger i Lurdes Gloria Manuel. Choć nie tylko one.

Tyle że w czerwcu pojawiło się trochę wątpliwości - tak związanych z wycofaniem się Bukowieckiej z Diamentowej Ligi w Rzymie, jak i porażką w DL w Paryżu (50.81 s). Trener Rożej uspokajał, występ w Londynie już był lepszy (50.10 s), ale jednak strata do Jaeger wyniosła niemal sekundę.

"Domowy" występ w Białymstoku, bo przecież Natalia reprezentuje miejscowe Podlasie, miał pokazać, czy jest większy optymizm przed startem w Birmingham. I o ile swoje poprzednie tytuły wygrywała nie przejmując się zbytnio czasem, to dziś miał on większe znaczenie.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Natalia Bukowiecka faworytką na 400 metrów

Rekord mistrzostw Polski należał właśnie do Natalii, choć w 2021 roku w Poznaniu biegłą jeszcze pod nazwiskiem Kaczmarek. Wtedy uzyskała 50.72 s, zdobyła swój drugi tytuł. A czwarty dwa lata temu w Bydgoszczy - z 50.77 s, mimo że wtedy biegała już niemal dwie sekundy szybciej. Te występy miały bowiem może nie znaczenie treningowe, choć rok temu tak trzeba traktować start wyłącznie na 200 metrów, to jednak liczyło się tylko złoto.

Do finału awansowała bardzo pewnie, sam finał też miałą potraktować bardzo serio. Tak przynajmniej mówiła w studiu TVP Sport Małgorzata Hołub-Kowalik, która rozmawiała z otoczeniem Natalii. Szybkie 200 metrów, tak właśnie jak w Londynie. By na ostatniej prostej się zakwasić, powalczyć, ale nie stracić aż tak dużo w trzeciej setce.

Natalia Bukowiecka, Białystok 2026 Michał Zieliński PAP

Ważne było też to, co będzie się działo za plecami Bukowieckiej. Złota nie broni na Podlasiu Justyna Święty-Ersetic, oficjalnie zakończyła już ten sezon. Anastazja Kuś jest już w Eugene, przygotowuje się do juniorskich mistrzostw świata. A Anna Gryc, mająca trzeci czas w kraju, rywalizuje na płotkach, w niedzielę czeka ją finał.

Liczy się zaś to, kto może wspomóc sztafety w Birmingham - tak tę mieszaną, jak i kobiecą. Znakomicie tydzień temu w Płocku pobiegła Alicja Wrona-Kutrzepa (51.98 s), do niezłej dyspozycji wróciła Kinga Gacka, Karolina Łozowska i Weronika Bartnowska też potrafią zaskoczyć.

Bukowiecka rzeczywiście pobiegła "na maksa". Bardzo mocno od początku, uzyskała gigantyczną przewagę. Może ta ostatnia setka była już nieco słabsza, niemniej nie miała z kim się już ścigać. Ścigała się z czasem. A i tak prawie złamała tę magiczną barierę 50 sekund - uzyskała 50.02 s. Swój najlepszy czas od finału mistrzostw świata w Tokio.

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A srebro wywalczyła Wrona-Kutrzepa, jej wynik to 51.95 s. Również rekord sezonu. A brąz dla Kingi Gackiej - 52.47 s.

Natalia Bukowiecka Yuichi Yamazaki AFP

Kinga Gacka Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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