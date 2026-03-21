Był medal dla Polski, Holendrzy ruszyli z protestem. Jest oficjalna decyzja

Andrzej Grupa

Kilka minut po godz. 12 reprezentanci Polski najpierw mieli łzy w oczach, gdy okazało się, że do medalu mistrzostw świata w sztafetach mieszanych zabrakło im 31 setnych sekundy. A później przyszła radość, po dyskwalifikacji Jamajki, której błąd spowodował potężny karambol. To jednak nie kończyło jeszcze całej sytuacji. Z kolejnym protestem ruszyli Holendrzy, domagali się... anulowania wyniku Polaków. Na decyzję trzeba było czekać jeszcze półtorej godziny.

Potężne zamieszanie po błędzie Jamajki spowodowało, że przepadły szanse USA i Holandii

Z występem sztafety mieszanej 4x400 metrów polscy kibice wiązali medalowe nadzieje, ale sprawę skomplikował... awans do finału w indywidualnej rywalizacji Natalii Bukowieckiej. Gdyby podopieczna Marka Rożeja pobiegła w sztafecie, mogłaby stracić za dużo sił przed wieczorną rywalizację. A tam jest jedną z czterech faworytek. Z drugiej strony, także i rywale stracili swoje gwiazdy, w Holandii zabrakło m.in. Lieke Klaver.

Zobacz również:

Kajetan Duszyński i Justyna Święty-Ersetic
Lekkoatletyka

Upadki gigantów, łzy Polek na mecie. Zwrot kwadrans po biegu. Jednak medal

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Polska nie pobiegła jakoś nadzwyczajnie, były błędy przy przekazywaniu pałeczki, choćby zmiana między Anną Gryc i Marcinem Karolewskim była daleka od idealnej. To spowodowało, że na końcu Justynie Święty-Ersetic nie udało się nawet powalczyć z Hiszpanką czy Jamajką o podium, za dużo do nich traciła.

    To w tym momencie zaczęło się potężne zamieszanie, które doprowadziło do zmiany klasyfikacji końcowejLeszek SzymańskiPAP

    Tyle że niedługo po zakończeniu zmagań przyszła informacja o dyskwalifikacji zespołu Jamajki.

    Halowe mistrzostwa świata w Toruniu. Uznany protest, korzystny dla Polski. A później drugi - przeciwko Polsce

    Okazało się bowiem, że na pierwszym przekazaniu doszło do poważnego naruszenia przepisów przez reprezentację Jamajki - Shana Anderson źle się ustawiła, odbierała pałeczkę od Delano Kennedy'ego "na krzyż". I przeszkodziła w ten sposób sztafecie amerykańskiej. Doszło do upadków na bieżnię, jedynie Belgowie wyszli z tego bez szwanku. Amerykanka Sara Reifenrath pokonała całe dwa okrążenia w... jednym bucie.

    Holendrzy uznali, że do ich problemów przyczynili się także i Polacy, a konkretnie - upadający na tartan Kajetan Duszyński. Tyle że nasz mistrz olimpijski z Tokio sam był ofiarą popchnięcia.

    Nie zmieniło to jednak faktu, że "Pomarańczowi" wyczuli szansę na... miejsce na podium. Po dyskwalifikacji Jamajki oni znaleźli się na czwartej pozycji, brakowało im tylko jednego miejsca do medalu.

    Jak poinformował Tomasz Spodenkiewicz, lekkoatletyczny statystyk, komisja sędziowska ostatecznie odrzuciła jednak protest reprezentacji Holandii. A to oznacza, że po godz. 21.30 Anna Gryc, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Marcin Karolewski odbiorą brązowe medale halowych mistrzostwa świata.

    Zobacz również:

    Maciej Wyderka (z lewej) i Filip Ostrowski
    Lekkoatletyka

    Decydowały ostatnie metry. Zostało miejsce przy krawężniku. Co z finałem?

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Wieczorem szansę na podobny sukces mają jeszcze: Natalia Bukowiecka, Jakub Szymański, Damian Czykier i Ewa Swoboda.

      Zobacz również:

      Ewa Swoboda, Julien Alfred i Zaynab Dosso w finale HMŚ w Glasgow w marcu 2024 roku
      Lekkoatletyka

      Kapitalny bój Swobody z Alfred, wtedy 0.02 s decydowały o złocie. Łzy Polki. A później radość

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
