Był duet Kszczot - Lewandowski. Już jest nowy. Padła bariera w walce o złoto

Duet Adam Kszczot - Marcin Lewandowski latami zachwycał polskich kibiców - obaj przywozili medale z wielkich imprez, błyszczeli tak w hali, jak i na stadionie. Kszczot nie zmieniał dystansu, trzymał się 800 metrów, Lewandowski z powodzeniem przenosił się na 1500. I obaj przywozili złota, czasem nawet jednocześnie. Jak w 2017 roku, gdy w Belgradzie Adam wygrał na krótszym z tych dystansów, a Marcin - na dłuższym.

Dziś obaj są telewizyjnymi ekspertami, pozostali przy "Królowej Sportu". A my doczekaliśmy się godnych następców. Może jeszcze nie światowej klasy, a europejskiej. Za to z perspektywami. Mowa o Macieju Wyderce i Filipie Ostrowskim.

Ten pierwszy błysnął zeszłej jesieni w Tokio - wygrał bardzo mocny bieg eliminacyjny, walczył o finał, ale lepsi okazali się późniejsi medaliści. A w hali na początku lutego poprawił rekord Polski Kszczota, ma czwarty czas na świecie. Ostrowski też pobiegł w historycznym biegu, gdy w Bostonie Josh Hoey bił rekord świata w hali (1:42.50). On sam uzyskał 1:44.68.

Mistrzostwa Polski. Maciej Wyderka i Filip Ostrowski w historycznym finale. Pierwszy raz na 800 metrów w hali

W dzisiejszym finale obaj mieli apetyt na złoto. Zazwyczaj takie biegi są mocno taktyczne, nie ma klasycznego zająca, nie biegnie się na czas, a po miejsce. Tym razem w Arenie Toruń było trochę inaczej. Przez niemal połowę dystansu tempo nadawał Jakub Chmielarz, przewodził stawce. A później wyprzedził go Wyderka, za nim pomknął też Ostrowski. Dużą ochotę na to samo miał Patryk Sieradzki, walczący o minimum na HMŚ, ale gdy najwięksi rywale przyspieszyli, zrobiła się dziura. Na ostatnim łuku prowadził Wyderka, Ostrowski próbował atakować po zewnętrznej. Młodszy o rok rodak wytrzymał jednak, nie dał się zaskoczyć. Miał o tyle łatwiej, że to on znajdował się przy krawężniku. A jeszcze trochę zbiegł do środka, by utrudnić atak koledze z kadry.

Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka i Filip Ostrowski Tytus Żmijewski PAP

Wyderka uzyskał czas 1:44.76, Ostrowski - 1:44.90. Pierwszy raz dwóch Polaków "złamało" barierę 105 sekund pod dachem. Brąz zaś dla Sieradzkiego - z czasem 1:46.58. Najlepszym w sezonie, ale niewystarczającym do walki o mistrzostwa świata. W Toruniu zobaczymy duet złożony z mistrza i wicemistrza Polski.

Biegi Polaków na 800 metrów w hali poniżej 1:45.00

1:44.07 Maciej Wyderka (2026)

1:44.57 Adam Kszczot (2012)

1:44.64 Maciej Wyderka (2026)

1:44.68 Filip Ostrowski (2026)

1:44.76 Maciej Wyderka (2026)

1:44.78 Paweł Czapiewski (2002)

1:44.90 Filip Ostrowski (2026)

- To nie było wszystko, mam jeszcze wiele do pokazania. Fajnie że z Filipem możemy stworzyć nowy duet, nową historię. Niech dalej się to tak kręci - mówił Wyderka w TVP Sport.

Kiedyś zawodnik AZS AWF Katowice czekał na to, co zrobią rywale. I próbował później atakować. Dziś przeważnie widać go czele stawki, jak w tym finale. - Trzeba było dojrzeć do tego. Trener mi powtarzał, że jeśli chce się osiągać wyniki, to trzeba brać sprawy w swoje ręce. Kiedyś miałem opory, kilka razy zaryzykowałem. I się opłaciło. Dziś zbieram owoce - mówił Wyderka. Sam oczekuje awansu do finału HMŚ w Toruniu.

Filip Ostrowski Aleksandra Szmigiel Reporter

Maciej Wyderka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord Polski Polsat Sport