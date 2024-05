Burza, deszcz, wiatr, a Polak już najlepszy w Europie. Choć przez chwilę

Norbert Kobielski swoje ogromne możliwości pokazał już pod koniec zeszłego sezonu. Najpierw był pierwszym Polakiem od 14 lat w finale skoku wzwyż w mistrzostwach świata, później w finale Diamentowej Ligi w Eugene skoczył fantastyczne 2.33 m, co było jego rekordem życiowym i dało przepustkę olimpijską do Paryża. W niedzielę zaczął kolejny sezon na stadionie, pewnie wygrał mający dość wysoką rangę mityng w Rehlingen. I to jak! Pokonał poprzeczkę na 2.26 m - wyżej do niedzieli nie skakał żaden z Europejczyków!