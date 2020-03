Bułgar Karamarinow tymczasowym szefem European Athletics

Bułgar Dobromir Karamarinow został tymczasowym szefem European Athletics - powiedział Agencji Reutera sam działacz. Z powodu udaru swoich obowiązków nie może pełnić przebywający w szpitalu Svein Arne Hansen.

73-letni Norweg trafił na oddział intensywnej terapii 15 marca. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie i kiedy będzie mógł wrócić do domu. W komunikacie European Athletics w ubiegłym tygodniu napisano, że czeka go "dłuższy okres rehabilitacji".

Karamarinow jest wiceprezesem lekkoatletycznej federacji Starego Kontynentu oraz szefem tej dyscypliny w Bułgarii. W przeszłości specjalizował się w biegu na 400 m ppł.

"To bardzo delikatna sytuacja i czuję się nieswojo, bo Svein Arne to wielki człowiek. Znamy się od 30 lat i jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że znów zobaczę go w roli prezesa European Athletics" - powiedział Karamarinow.

Federacja jest odpowiedzialna m.in. za organizację mistrzostw Starego Kontynentu. Mają się one odbyć w sierpniu w Paryżu, ale nie wiadomo, czy szyków nie pokrzyżuje pandemia koronawirusa.

"Mamy nadzieję, że odbędą się zgodnie z planem, ale sytuacja we Francji jest w tej chwili poważna i zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. To bardzo trudny okres, ale wszyscy chcemy znów zobaczyć europejskich lekkoatletów w akcji najszybciej jak to możliwe" - dodał Karamarinow.

Hansen kieruje European Athletics od 2015 roku. Jest też członkiem Rady World Athletics, czyli światowych władz dyscypliny. W tym organie zasiada też Karamarinow.

