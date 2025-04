Minione miesiące nie były udanym czasem dla Konrada Bukowieckiego. Fala krytyki spadła na polskiego kulomiota już po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Paryżu . Po trzech nieudanych próbach nie udało mu się nawet awansować do finału pchnięcia kulą, a niektórzy kibice określili go mianem "turysty", który nie powinien był w ogóle jechać do stolicy Francji.

Fatalny sezon Konrada Bukowieckiego. Igrzyska olimpijskie to był dopiero początek

Na Halowych Mistrzostwach Europy skończył dopiero dziesiąty i nie wszedł do finału. W Chinach natomiast 28-latkowi nie udało się zaliczyć żadnej próby . Powiedzieć "rozczarowanie", to jak nie powiedzieć nic.

- Niestety, głowa nie była w odpowiednim miejscu, przegrałem sam ze sobą. Czułem się bardzo dobrze przygotowany, treningi przed wyjazdem do Apeldoorn i do Nankinu były naprawdę obiecujące, właśnie tuż przed nimi wyglądało to najlepiej. Ale wychodzi na to, że głowa jest ważniejsza niż przygotowanie fizyczne. Niby czułem się pewny siebie, ale to zniknęło po wejściu do koła - zaczął.