Niedzielny Copernicus Cup w Arenie Toruń jest ostatnim mityngiem z najwyższej kategorii World Athletics Indoor Tour - ósmym "złotym" w sezonie.Dokładnie na cztery tygodnie przed mistrzostwami świata pod dachem, które zostaną zorganizowane w tym miejscu. Jeszcze za tydzień w Toruniu odbędzie się walka o medale halowych mistrzostw Polski, później już ruszą ostatnie szlify przed imprezą sezonu.

W niektórych konkurencjach wiemy już, na co stać nasze gwiazdy. Pia Skrzyszowska ma najlepszy czas na świecie w biegu na 60 m przez płotki, Jakub Szymański jest drugi, nieźle spisywał się Damian Czykier. Można się też spodziewać dalekich skoków nowej rekordzistki Polski Anny Matuszewicz, świetnie sezon w USA zaczęła Klaudia Kazimierska, szybcy są sprinterzy (Oliwer Wdowik i Dominik Kopeć), dość wysoko skacze Maria Żodzik.

A jednocześnie wciąż pozostają pytania, na które pierwsze odpowiedzi poznamy już w niedzielę. Pierwsze starty pod dachem zaliczą na 400 m Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic czy wracająca na bieżnię Marika Popowicz-Drapała, a przecież Polki mają za miesiąc bronić srebrnego medalu w HMŚ. Minimum wciąż nie ma Ewa Swoboda, powalczą też o rankingowe awanse i przepustki pięcioboistki: Adrianna Sułek-Schubert i Paulina Ligarska.

Orlen Copernicus Cup. Gwiazdy polskiej lekkoatletyki na starcie. Niektóre pierwszy raz w sezonie

Najciekawsze będą pewnie dwa biegi na 400 metrów, w obu pobiegną reprezentantki Polski aspirujące do występu w obu sztefetach w HMŚ. W tym momencie żadna z Polek nie ma jeszcze minimum na występ indywidualny, ten wynosi 51.75 s. I właściwie tylko Anna Gryc się do niego znacząco zbliżyła, choć 52.19 s z Metz nie daje dziś miejsca nad kreską. To zapewnia teraz czas 51.87 s.

Natalia Bukowiecka Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

W Toruniu w pierwszej serii pobiegnie właśnie Gryc, ale także Justyna Święty-Ersetic czy... Nikola Horowska, która przerzuciła się tej zimy na bieganie 400 metrów ze skoku w dal. A ich rywalkami będą Lieke Klaver i Lurdes Gloria Manuel.

W drugiej serii pokażą się Bukowiecka, Popowicz-Drapała, ale także Nickisha Pryce i Emma Zapletalova, brązowa medalistka MŚ w Tokio na 400 m przez płotki. W hali tej konkurencji nie ma, ona więc przerzuciła się na płaskie dwa okrążenia. I to ze świetnym skutkiem - w Lievin pokonała Klaver, na listach światowych jest obecnie czwarta (50.78 s).

Po naszej brązowej medalistce olimpijskiej z Paryża też możemy spodziewać się, że uzyskanie minimum nie powinno być większym problemem. Podopieczne trenera Marka Rożeja jeszcze do niedawna była na obozie w RPA, testowy start na 300 metrów, w sporym wietrze, pokazał że forma już jest dobra.

- Nastawiam się na przyjemny dobry początek. Dam z siebie wszystko, wyjdę na start z uśmiechem. A jestem już zdrowa, biega mi się dobrze, a to więcej niż połowa sukcesu - zaznaczyła dzisiaj Bukowiecka. Jak zaznaczyła, niewiele trenowała w hali, ale nic jej nie przeszkadza w bieganiu. - Za chwilę jest drugi start, a jak wszystko będzie dobrze, to wierzę, że wreszcie uda mi się wystartować w najważniejszej imprezie halowej - dodała.

Pia Skrzyszowska BEN STANSALL AFP

Optymizm bije też z Pii Skrzyszowskiej, która ma szansę wygrać całą rywalizację World Athletics na 60 m przez płotki i uzyskać dodatkowe miejsce dla kraju w HMŚ. A stanie się tak, jeśli wygra niedzielny finał. Drugie miejsce też może dać triumf, ale pod warunkiem, że nie wygra Devynne Charlton czy Laeticia Bapte.

Pia pobiegnie tym razem w pierwszej serii, z Nadine Visser, Alayshą Johnson czy Klaudią Wojtunik. W drugiej pokażą się: Ditaji Kambundji, Bapte, Charlton, ale też Alicja Sielska, Marika Majewska i Kaja Wesołowska.

- Wiem, jakie błędy popełniłam w Lievin i jeśli je poprawię, zrobię dobry technicznie bieg, to przyjdzie dobry czas - mówi Pia, która wciąż ma najlepszy czas na świecie w tym roku (7.78 s z Ostrawy). Charlton, rekordzistka świata, w Lievin uzyskała 7.79 s. I tyle też wynosi rekord Copernicus Cup, ustanowiony trzy lata temu przez Pię.

Teraz sprinterka z Warszawy mówi, że stać ją na "siedem i siedemdziesiąt parę". - Scenariusz w tym sezonie jest kompletnie inny. Rok temu wiele osób straciło wiarę, że mogę zrobić coś dobrego na imprezach mistrzowskich, a ja sprawiłam im niespodziankę. A teraz jest na odwrót, są duże oczekiwania - powiedziała w sobotę w Toruniu Skrzyszowska.

Niedzielny mityng w Toruniu zacznie się już o godz. 11 - występami w pięcioboju kobiet, a także kilkoma rywalizacjami z udziałem polskich lekkoatletów. Główna część ruszy o godz. 16. Ostatnie finały, bieg na 60 m przez płotki panów i pań, zaplanowano na godz. 18.40 i 18.50.

Transmisja na antenach Polsatu.

Ewa Swoboda JEWEL SAMAD AFP

Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

