Natalia Bukowiecka zachwyciła podczas tegorocznych mistrzostw Polski w Białymstoku. 28-latka w finale biegu kobiet na dystansie 400 metrów zdobyła złoto, ustanowiła swój rekord sezonu, a przy okazji poprawiła rekord mistrzostw w kraju, osiągając wynik 50,02 s. Podczas ostatniego dnia czempionatu pozostało jej więc już jedynie kibicować swojemu mężowi w finale pchnięcia kulą mężczyzn. W tym Konrad Bukowiecki spisał się znakomicie i po uzyskaniu wyniku 20,68 m wywalczył tytuł mistrza kraju.

Już po występie Bukowieckiego czekała kolejna niespodzianka. Zamiast reportera TVP Sport Michała Chmielewskiego na przeprowadzenie z nim wywiadu oddelegowano... jego małżonkę. "Ja dzisiaj debiutuję w roli dziennikarki, więc bądź dla mnie łaskawy" - zaznaczyła na starcie.

Małżonkowie do tematu podeszli z przymrużeniem oka. "Nie wiem, czy mam z tobą rozmawiać tak, jak rozmawiamy w domu, czy jak telewidzowie by chcieli?" - dopytywał kulomiot z wyraźnym rozbawieniem.

Po omówieniu występu 29-latka w niedzielnym finale jego ukochana postanowiła zapytać męża, jak spisała się w swoim dziennikarskim debiucie. "Lepiej biegasz niż robisz wywiady. Zostań przy tym" - oznajmił krótko Bukowiecki.

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Natalia Bukowiecka jedzie do Birmingham bronić tytułu

Przed Bukowieckimi kolejna ważna impreza. 10 sierpnia rozpoczną się bowiem 27. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce w Birmingham. Podczas tej imprezy polska spinterka bronić będzie wywalczonego dwa lata temu tytułu. W Rzymie w biegu na 400 metrów 28-latka była nie do zatrzymania i z wynikiem 48,98 s zdobyła złoty medal. Na podium stanęły wówczas także Rhasidat Adeleke z Irlandii i Lieke Klaver z Holandii.

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Konrad Bukowiecki i Natalia Bukowiecka Marcin Golba/NurPhoto AFP

Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki Lukasz Szelag/REPORTER East News

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