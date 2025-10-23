Bukowiecka nie obroniła tytułu. Sensacyjny medal w Tokio, a teraz wielki triumf
W tym roku gala odbyła się w czwartek 23 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Nagroda Złotych Kolcy wręczana jest od 1970 roku. Pomysłodawcą gali był nieżyjący już redaktor katowickiego dziennika "Sport" Andrzej Gowarzewski. W tym czasie statuetka trafiała do wielu wybitnych polskich lekkoatletów oraz lekkoatletek, o których będzie się mówiło jeszcze latami.
Pierwszą edycję wśród pań wygrała biegaczka przez płotki Teresa Sukniewicz. Wśród panów najlepszy był wówczas halowy mistrz Europy w biegu na 1500 metrów Henryk Szordykowski. To nie oni są jednak tymi, którzy najczęściej zwyciężali w tym prestiżowym plebiscycie.
Złote Kolce 2025 rozdane. Znamy zwycięzców
Najwięcej wygranych ma na swoim koncie Anita Włodarczyk, która triumfowała aż dziesięciokrotnie, w tym siedem razy z rzędu w latach 2012 - 2018. Wśród panów najwięcej triumfów trafiło na konto Roberta Korzeniowskiego, który wygrał siedmiokrotnie, w tym trzy razy z rzędu w latach 2002 - 2004.
W tym roku gala odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie w czwartek 23 października. Statuetki rok temu wygrali: Natalia Bukowiecka i Wojciech Nowicki. W tym roku nasza biegaczka ukończyła plebiscyt na trzeciej lokacie. Z kolei Nowicki nie znalazł się nawet w czołowej piątce.
Wśród pań najważniejsza ze statuetek trafiła pierwszy raz w karierze w ręce Marii Żodzik, srebrnej medalistki mistrzostw świata w skoku wzwyż. 28-latka została wybrana lekkoatletką roku w Polsce. Z kolei Złote Kolce wśród mężczyzn powędrowały w ręce Maksymiliana Szweda, dla którego również to pierwszy triumf w plebiscycie w karierze. 21-latek został wybrany lekkoatletą roku w Polsce.