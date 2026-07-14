Armand Duplantis nie jest zawodnikiem, który startuje "zawsze i wszędzie". Dokładnie dobiera miejsca, w których się pojawia, zapewne wiąże się to z sowitym wynagrodzeniem ze strony organizatorów. A jeśli ktoś już wykłada na jego przyjazd ogromne pieniądze, to rzadko kiedy jest zawiedziony.

Nie moa bowiem dziś w lekkiej atletyce zawodnika, który mógłby bardziej zdominować rywalizację niż "Mondo". Owszem, miesiąc temu Szwed przegrał w swoim kraju rywalizację w Diamentowej Lidze, pierwszy raz od niemal trzech lat, ale to był typowy wypadek przy pracy. Przyszły bowiem za chwilę zawody w Paryżu i Monaco - w nich już Duplantis przewyższał o dwa poziomy rywali. Owszem, 6.07 i 6.13 m to są wysokości w zasięgu Emanuila Karalisa, ale Grek potrzebowałby do tego życiowej formy. Bo gdy się w niej znajdował, potrafił nieco napsuć krwi rekordziście świata.

Duplantisa jednocześnie rzadko można zobaczyć w zawodach, które nie są imprezami mistrzowskimi czy zawodami z cyklu Diamentowej Ligi. Jeszcze w 2023 roku wystąpił latem w Hengelo, w ostatnich sezonach wyjeżdżał już tylko do Ostrawy i Budapesztu. W stolicy Węgier dość nieoczekiwanie poprawił w sierpniu zeszłego roku rekord świata - wtedy było to 6.29 m. A później przebił go w finale MŚ w Tokio (6.30 m) i zimą tego roku w Uppsali (6.31 m).

A teraz znów go atakował.

World Athletics w Budapszecie. Armand Duplantis z atakiem na rekord świata. Trzy próby

Organizatorom Gyulai István Memorial, choć to zawody World Athletics Continental Tour - Gold, trzeba przyznać, że w wielu konkurencjach obsada była na poziomie największych imprez Diamentowej Ligi. Tyle że ataku na rekord świata można było się spodziewać tylko w jednej - właśnie w skoku o tyczce panów.

Duplantis zaczął w swoim zwyczaju - treningowo zaliczył 5.60 m, później 5.80 m. I już czekał na to, co zrobią jego rywale. Czy już na 5.90 m przestaną się liczyć, czy ktoś spróbuje jednak powalczyć.

Po 5.80 m w grze pozostało jeszcze sześciu z siedmiu tyczkarzy, przepadł tylko Francuz Mathieu Collet. 5.90 m za pierwszym razem zaliczyli: Australijczyk Kurtis Marschall i Grek Emanuil Karalis, za drugim - Norweg Sondre Guttormsen. Co też pokazuje rozkład sił w kontekście mistrzostw Europy, które za miesiąc odbędą się w Birmingham.

Armand Duplantis w Budapeszcie Tamas Vasvari PAP/EPA

Na sześciu metrach wrócił Duplantis i... nieoczekiwanie strącił poprzeczkę. Nieco za daleko znalazł się od niej, musiał to skorygować. To 6.00 m w drugiej próbie zaliczył zaś Marschall, objął prowadzenie. A Szwed po chwili skontrował, a ponieważ nie miał strącenia na niższych wysokościach, w przeciwieństwie do Australijczyka, sam był pierwszy.

Na stojakach pojawiło się 6.07 m - to już okazało się za dużo dla Kurtisa. Duplantis zaś popisał się świetnym skokiem i zapewnił sobie wygraną. A za moment - tego można się było spodziewać, poprosił o 6.32 m. Znów atakował rekord świata.

Stadion w Budapeszcie ucichł, wszyscy patrzyli na Szweda. Pierwsza próba była bardzo nieudana - nie doszedł do pionu, przeleciał pod poprzeczką. Ale w drugiej już niewiele zabrakło, trącił poprzeczkę podudziem, nie zdołał się prześlizgnąć górą. Bywały już zawody, gdy Mondo bił te rekordy w trzecich skokach.

Teraz też poprzeczka nie spadła, Duplantis jednak... przeleciał pod nią. Uznał chyba zawczasu, że to nie jest ten dzień i ta godzina. A w sobotę pojawi się kolejna okazja - wszystkie te największe gwiazdy pojawią się na starcie w Diamentowej Lidze w Londynie. Początek konkursu tyczkarzy o godz. 14.30 polskiego czasu.

Armand Duplantis, Budapeszt 2026 Boglarka Bodnar PAP/EPA





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